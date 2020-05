Nem hozott újabb fertőzéshullámot az élet újraindítása Csehországban és Dániában

Magyarországon, mint ismert, hétfőn kezdődik a kijárási korlátozás lazítása - ez alól csak Budapest és Pest megye a kivétel, ahol a fertőzések java része koncentrálódik. Orbán Viktor a pénteki rádióinterjújában ugyanakkor figyelmeztetett, hogy az ország csak az első csatát nyerte meg a járvánnyal szemben, az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján pedig az országos tisztifőorvos beszélt arról, hogy továbbra is legyen mindenki körültekintő, és ahol ez megoldható, a lazítás ellenére mindenki dolgozzon továbbra is otthonról.

"Egyelőre nem látunk az enyhítésekből fakadó negatív trendet. Továbbra is óvatosak és fokozatosak maradunk az elkövetkező hullámok közepette, és hiszem, hogy jó úton járunk."

A cseh egészségügyi miniszter, Adam Vojtech is arról számolt be, hogy a boltok és szolgáltatások nyolc nappal ezelőtti óvatos újranyitása nem okozott újabb fertőzéshullámot.

Sem Dániában sem Csehországban nem robbant be újra a koronavírus, miután a két országban nemrég elkezdték enyhíteni a korlátozásokat, és nekiálltak újraindítani az életet, írja a Guardian .

