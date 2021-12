Nem igaz, hogy az összes EU-s pénzt ellopják - Hadházy Ákos most egy jó példát talált

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő egész évben járja az országot, és olyan projekteket mutat be, amelyeknél - a legnagyobb jóindulattal fogalmazva - nem igazán hasznosulnak optimálisan az uniós támogatások. Néhány ilyenről mi is beszámoltunk, ezek között volt bánatos kúria-rom, 59 millióból kipofozott házikó, 2,3 milliárdos dokumentumfilm, meg nem épült geotermikus erőmű - és a sort még sokáig folytathatnánk.

Fel is róják a politikusnak, hogy mindig csak a rossz dolgokat veszi észre - most azonban Békés megyében talált egy olyan projektet is, ahol valóban jól hasznosult az uniós támogatás. Az okányi piacra 15 milliót költöttek, és meg is látszik rajta - így képzeli el az ember azt, hogy uniós felzárkóztatási pénzekből tényleg lehet jó dolgokat kreálni.

"(...) a polgármestert nem ismerem, azt sem tudom, hogy fideszes vagy valódi független-e. Remélem, nem lesz baja belőle, hogy dicsértem"

- zárja posztját Hadházy Ákos.

