Nem terjed ki minden közérdekű adatra a válaszadási határidő meghosszabbítása

Arra nem kapunk választ az államtitkár leveléből, hogyan osztják fel a közérdekű adatigényléssel megkereshető szervezeteket, melyekre vonatkozik az új szabályozás, melyekre nem, miképpen definiálják a "veszélyhelyzettel összefüggő közfeladat ellátását". Így csak arra az utalásra hagyatkozhatunk, mely szerint a védekezésben közvetlenül érintett szerveknek áll rendelkezésükre a 45 nap. E körbe ezek szerint elsősorban az egészségügyi, szociális intézmények tartoznak, vagyis a más profilú szervezetekre - kiindulva az államtitkár szavaiból - továbbra is a 15 napos határidő vonatkozik. Az persze majd csak az előttünk álló időszakban derül ki, hogy a gyakorlatban hogyan alkalmazzák a módosított jogszabályt az infotörvény hatálya alá tartozó szervezetek.

Vagyis a kormányzati álláspont szerint a válaszadási határidők - a veszélyhelyzet ideje alatt, átmenetinek szánt - meghosszabbítása nem vonatkozik minden közérdekű adatigénylésre, mint ahogy nem is kötelesek kitölteni a rendelkezésükre álló 45 napot a szervezetek.

Most a kormányzat részéről érkezett egy értelmező reakció a módosításhoz. Ennek előzményeként Demeter Márta LMP-s országgyűlési képviselő fordult Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterhez, azt tudakolva, hogy mi indokolta a változtatást, annak mi köze van a járványhelyzethez.

A hír nagy port kavart, ráadásul a rendelet értelmében a határidő újabb 45 nappal meghosszabbítható, ha több időre van szüksége a szervezetnek. Szél Bernadett független parlamenti képviselő, valamint a Transparency International is jelezte, hogy az Alkotmánybírósághoz fordulnak .

