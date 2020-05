Nem történt bűncselekmény a Mátrai Erőmű eladásánál

Ahogy arról portálunk is beszámolt, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter március végén jelentette be, hogy lezárták a Mátrai Erőművel kapcsolatos tranzakciót, aminek eredményeképpen az állami MVM több mint 17 milliárd forintért vásárolta meg a Mátrai Erőművet Mészáros Lőrinctől. Az OPUS Global Nyrt. két éve vette meg az erőmű többségi, 72,62 százalékos tulajdonrészét a német közszolgáltató óriás, az RWE érdekeltségéből mindössze 5,9 milliárd forintért.

„A potenciálisan bekövetkező üzleti és gazdasági események vizsgálata vagyonkezelői feladatkör, melynek határai között eljárva az üzleti kockázatot értékelni lehet és szükséges is. Az üzletrész megszerzése során az MVM Zrt. részéről eljárók ezt a kötelességüket teljesítették” – idézi a határozatot Szél.

A decemberi adásvétel pillanatában már létező nemzetközi vállalása volt a magyar államnak, hogy 2030-ra leállítja a szénalapú áramtermelést Magyarországon. Palkovics László pedig még azt is elmondta, hogy 2-300 milliárdos forrásbevonásra lesz szükség az átálláshoz.

A rendőrségi határozat szerint alapos nyomozást végeztek a feljelentés óta eltelt két hónapban, adatokat gyűjtöttek, anyagokat kértek be és foglaltak le, és arra jutottak, hogy az MVM Zrt. teljesen felelős módon járt el akkor, amikor 17 milliárd forintért megvásárolta Mészáros Lőrinctől a Mátrai Erőművet.

