Nem zárt be a ferihegyi reptér, de a külföldieket hazaküldik

Külföldi állampolgárok mától már a ferihegyi reptéren sem léphetnek be Magyarországra. A reptér nem zár be: Moszkvától Londonig érkeznek a gépek.

A kormány által bejelentett teljes határzár a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret is érinti. Vagyis keddtől a repülőtéren sem léphetnek be Magyarországra a külföldi állampolgárok. A repülőtéren mától minden érkező utas okmányait ellenőrzik. Okmányellenőrzés után Magyarországra csak a magyar állampolgárok léphetnek be. A külföldi állampolgárokat a hatóság visszafordítja, és elutazásukig az erre a célra kijelölt tranzit részen várakozhatnak.

A repülőtér nem zár be, ezután is fogad és indít járatokat. A repülőtérről bárki - külföldi és magyar állampolgár is - elutazhat a következő napokban is. A Repülőtéri Rendőri Igazgatóság minden járat minden utasát a határellenőrzési pontnál okmányellenőrzésnek veti alá. Családok együtt utazása esetén, amennyiben legalább az egyik fél magyar állampolgár, a külföldi állampolgársággal rendelkező hozzátartozója (gyermek, szülő, nagyszülő, házastárs) beléphet Magyarországra.

Továbbra is érvényben van az a rendelkezés, hogy azok a magyar állampolgárok, akik Dél-Koreából, Iránból, Izraelből, Kínából, vagy Olaszországból érkeznek haza, a belépésnél kötelező egészségügyi szűrésen esnek át. Azok a külföldi állampolgárok, akik nem léphetnek be Magyarország területére, az erre a célra kijelölt tranzitban várakoznak elutazásukig. A tranzitban várakozó utasoknak a Budapest Airport takarót, élelmet, ásványvizet, és igény esetén arcmaszkot biztosít. A zökkenőmentes folyamat érdekében ezt követően minden légijárat a 2B terminálra érkezik majd, és az okmányellenőrzés is itt történik.

A reptér honlapja szerint ma is számos légitársaság gépe landol majd Ferihegyen. Kedd reggel már leszállt gép Dohából és a grúziai Kutaisiből és Isztambulból is. Londonból még a Ryanair és a WizzAir is landolni fog a nap folyamán, de érkezik gép több spanyol városból, Moszkvából, Helsinkiből és Lisszabonból is, de a felfüggesztett és törölt járatok száma változhat. Ezekbe a városokba jelenleg el is lehet utazni. Az Index arról írt, hogy a tomboló koronavírus-járvány ellenére a Liszt Ferenc repülőtéren több, Spanyolországból érkező utas is kisétálhatott a reptérről bármiféle intézkedés nélkül, pedig hazájukban is egyre rosszabb a helyzet a koronavírus miatt.

"A Budapest Airport százmillió forintos nagyságrendű felszereléssel és eszközzel rendelkezik a szükséges védőfelszerelésekből és a fertőtlenítéshez szükséges anyagokból, szükség esetén pedig biztosítani tudja az elkülönítő és karantén helyiségeket. Testhőmérséklet mérés esetén a Budapest Airport saját és bérelt hőkamerákkal és kézi lázmérőkkel látja el a feladatot" - írták az Index megkeresésére. A Kínából, Dél-Koreából, Iránból, Izraelből vagy Olaszországból érkező utasokat nem engedik be az ország területére. Azokat a magyarországi utasokat, akik ezekből az országokból térnek haza, kötelező szűrővizsgálatra küldik.

A nem schengeni járatok utasainak útlevelét egyesével ellenőrzik, és megkérdezik tőlük, hogy voltak-e az öt ország valamelyikében az elmúlt két hétben. Szükség esetén testhőmérsékletet is mérnek az egyes utasokon. Az a magyar utas, aki nem járt az öt ország közül egyikben sem, beléphet Magyarországra. Ha valaki járt az említett országok valamelyikében, számítson a testhőmérséklet-mérésre, illetve szükség esetén, további vizsgálatokra is. A debreceni reptér honlapján nincs hír a lezárásról, ma Londonból, Eindhovenből és Dortmundból landol a WizzAir gépe.