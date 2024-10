Tovább drágult, már az egeket verdesi a Nemzeti Összetartozás Hídjának költsége

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

A kötélhidat egyébként megnézte egy műszaki ellenőr is, aki videóban osztotta meg kétségeit az építéssel kapcsolatban:

Kapcsolódó cikk 6 éve csúszik, de némi drágulás után több mint 4 milliárdért most már megépülhet Sátoraljaújhely világrekorder kötélhídja A győri Graboplan Industrie nyerte meg a hányatott sorsú projekt kivitelezését.

Azaz kijelenthető, hogy Magyarország 700 méteres hosszú kötélhídja ismét többet került mindenki másnál – nem is kicsivel.

Az elmúlt években egyébként több hasonló függőhíd is épült Európa-szerte. Németország 665 méteres hídja 1,7 milliárd forintba, a portugálok 516 méteres hídja 900 millió forintba, a csehek 696 méteres hídja 3 milliárd forintba, a svájciak 494 méteres hídja pedig 300 millió forintba került átszámolva .

Nem csak hosszúságban, költségben is rekordot ért el a Nemzeti Összetartozás Hídja Fotó: Facebook

Ezért vállalkozó – a Graboplan Industrie Kft. – még egy (rész)számlát nyújthat be a megrendelőnek.

Tovább drágult a Szárhegy és Várhegy között felhúzott, és a nyáron már át is adott Nemzeti Összetartozás Hídja, ezért szerződést is módosítottak a felek október 10-én.

