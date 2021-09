Nincs robbanás, de folyamatosan nő a fertőzöttek száma

A péntek reggel közölt adatok szerint 531 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 820 078 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. A mintavételek alapján 4 százalékhoz közelít a tesztek során kimutatott fertőzöttek aránya, amely még viszonylag alacsony szintnek számít.

A koronavirus.gov.hu adatai szerint 6 beteg hunyt el, így az elhunytak száma 30 151 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 781 794 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 8 133 főre emelkedett. 438 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 54-en vannak lélegeztetőgépen.

Azt is közölték, hogy a beoltottak száma 5 873 523, közülük 5 615 273 fő már a második oltását is megkapta, 691 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették.