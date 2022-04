Nyár végére fogyna el a gáz Németországban, ha az oroszoktól nem jönne több

Egy Die Zeitnek adott interjúban Klaus Müller, a német kormány alapvető inftrastruktúráért felelős hivatalának (Bundesnetzagentur) vezetője azt mondta, hogy nyár végéig, de talán még az ősz elejéig is kitartanának a német gáztartalékok még akkor is, ha Oroszország most azonnal leállítaná a gázszállításokat.

Kapcsolódó cikk Németeknél a legdrágább, Magyarországon a legolcsóbb az üzemanyag A német statisztikai hivatal legfrissebb adatai szerint.

Müller szerint a kilátások némileg kedvezőbbek, mint három-négy hete voltak, azóta valamennyi plusz tartalékot is tudtak képezni, valamint az idő melegedésével a felhasználói igények is némileg csökkentek.

(Sky News)

Kapcsolódó cikk Több gáz érkezik Európába ma már Az Ukrajnán keresztül Európába irányuló orosz gázszállítások hétfőn emelkedtek a hétvégihez képest.