Olaszország megpróbál talpra állni: hamarosan milliók veszik fel a munkát

A tervek között szerepel a kijárási korlátozások részleges enyhítése - a szájmaszk és védőkesztyű kötelező használata mellett - az utcákon is. A hetvenévesnél idősebbeknek továbbra sem tanácsolják a súlyos indok nélküli utcán tartózkodást, a fiataloknak pedig elő akarják írni, hogy legfeljebb egyszerre hárman, kétméteres távolságtartással találkozzanak egymással. Az elsők között nyitnák meg a ruhaüzleteket, melyekben kötelezővé teszik a felpróbált ruhák fertőtlenítését. A hivatalokban, ahol csak lehetséges, fenntartják a távmunkavégzést. A klímaberendezések kizárólag akkor kapcsolhatók be, ha megfelelnek a járványügyi előírásoknak.

Elsőként az építőiparban vehetik fel ismét a munkát, valamint a kisipari ágazatban. Ehhez mindenekelőtt a tömegközlekedés szabályozására van szükség: az adatok szerint a kézművesek és az építkezéseken dolgozó munkások tizenöt százaléka tömegközlekedéssel jár munkába. Az elképzelések között szerepel, hogy a buszokon, villamoson, metrón csak minden második ülőhelyet lehet majd elfoglalni, vagy egyszerre meghatározott számú utast engednek felszállni, ami az olasz nagyvárosok egyébként is kaotikus tömegközlekedésében jelentős nehézségeket teremthet. A többi termelési ágazatban május második felétől indulhatnak újra.

