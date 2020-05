Operatív törzs: a koronavírusos beteget is el kell látni a fogászatokon

Bár arra lapunk nem kapott választ az operatív törzs tájékoztatóján, hogy a nem mindenhol működő digitális távoktatás miatt ebben a tanévben felfüggesztik-e a bukásokat, azt megtudtuk, hogy még a pozitív teszttel rendelkező koronavírusos beteget is el kell látni a fogászatokon.

Kiss Róbert rendőr ezredes, az operatív törzs központi ügyeletének munkatársa azzal kezdte a tájékoztatót, hogy a Magyar Közlönyben megjelent a hatósági házi karantén ellenőrzésének elektronikus módja. A jogszabály értelmében azonban a részvétel a karanténban lévő személy hozzájárulásán alapul.

Tegnap új szabályok léptek életbe, köztük a vidéki enyhítések. Vidéken a tömegközlekedési eszközön való utazás és vásárlás során sokan nem viseltek a maszkot, vagy nem a megadott időben vásároltak, emiatt 32 rendőri intézkedés történt.

A kijárási korlátozásokkal kapcsolatban 451 esetnél kellett eljárniuk 1 nap alatt, melyből 120 esetben helyszíni bírságot szabtak ki. 743 főnél kellett 1 nap alatt hatósági házi karantént elrendelniük. Március 12., a veszélyhelyzet kezdete óta 1491 esetben történt karantén elleni szabályszegés.

Rendben zajlanak az érettségi vizsgák, a rendőrség azt tapasztalja, hogy mindenhol rendelkezésre állnak a védőfelszerelések.

Nagyobb idősávban, 20 órától másnap 12 óráig lehetséges a kelet-nyugati humanitárius útvonalakon a személy- és teherfogalom áthaladása.

3065 igazolt fertőzött van, s tegnap 12 fő hunyt el, ezzel már 363 embert halt meg a fertőzésben – mondta el Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos. Az aktív fertőzöttek száma 2000 fő alá csökkent, 709 embert meggyógyult. Viszont az arányok a kedvező számok alakulása ellenére sem változtak erőteljesen, még mindig 55 ember van lélegeztetőgépen.

"A járvány úgy alakul, ahogy korábban reméltük és modelleztük. Úgy tűnik, nyugvópontra érkeztünk" – jelentette ki az országos tisztifőorvos.

Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos: a koronavírusos beteget is el kell látni a fogászatokon. Fotó: mti Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos: a koronavírusos beteget is el kell látni a fogászatokon. Fotó: mti

Tegnap elkezdődhetett az egészségügyi ellátások újraindítása, de Müller Cecília szerint fontos hangsúlyozni, hogy ez a folyamat csak fokozatosan történhet meg, miközben a járvány alakulását szorosan figyelni kell. Óvatosan lehet csak nyitni, az nem megengedett, ami tegnap történt, hogy tömegek jelentek meg a szakrendelések miatt. Alapvető szabály: telefonon be kell jelentkezni! Akár alapellátásra, szakorvosi ellátásra, vagy bármilyen szintű egészségügyi ellátásra, ahol előjegyzést kapnak az emberek. A sürgősségi ellátások továbbra is folyamatosan folynak, de aki ütemezhető, azt nem fogják most sem előrébb venni.

A fogászatokon az akut ellátások (például csonthártyagyulladás) zavartalanul folynak, de itt is be kell jelentkezni a fogorvosnál, ahol előzetesen kikérdeznek mindenkit. Még akkor is el kell látni a beteget, ha koronavírusos. A váróba maszkban kell érkezni, majd kérdőívet kell kitöltetni a pácienssel. Kizárólag akkor szükséges a teszt, ha felmerül a gyanú, hogy esetleg fertőzöttről van szó. Ha a kezelés véget ért, gyanú esetén a beteg hazatér, onnan kell a háziorvost hívnia, hogy a Mentőszolgálatot kiküldje a teszt elvégzésére.

Mivel az újraindított egészségügyi ellátásoknál óránként 4 betegre van lehetőség, türelemre kérnek mindenkit.

A vírustesztek költségei közfinanszírozott ellátásban térítésmentesek, a magán ellátásoknál a beteget érintik.

Vidéken szájmaszk és kesztyű viselésére nem kötelezik a pincéreket, épp ezért vált lehetővé első körben, hogy a kerthelyiségekben és teraszokon fogyaszthatnak az emberek – hangzott el újságírói kérdésre.