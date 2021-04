Operatív törzs: az oltópontokra és a háziorvosoknak is jut a Sinopharm vakcinákból

Az operatív törzs terasznyitás utáni első tájékoztatóján Kiss Róbert, az operatív törzs ügyeleti központjának vezető-helyettese arról beszélt, hogy a hatóság nem tapasztalt kirívó szabályszegéseket a hétvégén, jól megértették a magyarok és a vendéglátóhelyek is az előírások betartásának fontosságát, valamint a tapasztalatok szerint a kijárási tilalom kiterjesztése is jót tett a szabálykövetésnek.

Az alezredes ezután ismertette a rendőri intézkedések adatait a hétvégéről:

a közterületi maszkviselés hiánya miatt 2104,

a tömegközlekedésen a maszkviselés hiánya miatt 30,

míg a boltokban és más intézményekben a maszkviselés hiánya miatt 3 esetben intézkedtek a rendőrök.

Vendéglátóhelyeken nem történt bezárás a hétvége folyamán, viszont a csendháborítás miatt kiérkező rendőrök Nyíregyházán egy apartmanházban kilenc bulizót találtak. A kijárási korlátozások megsértése miatt 915 személy ellen kellett fellépni, így a korlátozások bevezetése óta már összesen 66 154 ember ellen intézkedtek emiatt a rendőrök.

Kiss Róbert emlékeztetett arra is, hogy már megjelent a 4 millió beoltottnál életbe lépő intézkedésekről szóló kormánydöntés:

azaz a kijárási tilalom kezdete este 11 óráról éjfélre módosul, így az üzletekben is 11 óráig lehet majd vásárolni. A védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára megnyílnak az éttermek belső részei, a szállodák, az állatkertek, a mozik, a színházak, a könyvtárak, az edzőtermek és az uszodák is.

Így alakultak a karanténszámok

A hétvégén 7893 új házi karantént rendeltek el, így összesen 35 472-en vannak jelenleg ilyen korlátozás alatt. A karanténellenőrző alkalmazáson keresztül 2308-an kommunikálnak a hatósággal.

Müller Cecília: a magyar lakosság 37 százalékát már beoltották

Az országos tisztifőorvos elmondta, hogy szombaton érkezett 600 ezer adag Sinopharm oltóanyag, a szakemberek az éjszaka folyamán is dolgoztak ennek minőségi- és mennyiségi átvételén. A kiszállítás részben már lezajlott és jelenleg is zajlik, így a vakcina valamennyi oltóponton, valamint a háziorvosoknál is elérhető lesz.

Megnyílt az oltási időpontfoglaló is a már regisztrált, de még nem beoltottak számára, Müller Cecília szerint az ezzel kapcsolatos első tapasztalatok kifejezetten pozitívak, így a szakember ismételten mindenkit regisztrációra és oltakozásra biztatott.

A magyar lakosság 37 százalékát már beoltották, ezzel továbbra is Málta után második Magyarország az Európai Unióban, a legtöbb EU-s országban 21 százalékos az átoltottság jelenleg – mondta.

Az oltóbuszok továbbra is járják az országot, hét megye 62 településén megfordultak már, több mint tízezer főt oltottak be így – jelenleg Csongrád-Csanád, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben teljesítenek szolgálatot a járművek.

A járvány nem ért véget, továbbra is zajlik, a koronavírus itt van köztünk – fogalmazott az országos tisztifőorvos, elismételve a reggel óta már ismert koronavírus-adatokat, hozzátéve, hogy az elhunytak közt ismételten voltak fiatalok, és olyan áldozatok is, akiknek nem volt ismert alapbetegsége.

Müller Cecília az Indiában komoly járványügyi problémákat okozó indiai mutánsvariánsról is beszélt, ami két variáns harmadik eredőjeként jelent meg, és Svájcban már azonosították.

Az országos tisztifőorvos szerint Magyarországon egyelőre nem jelent meg az indiai mutáns, de az eddigi tapasztalatok szerint az itthon használt vakcinák feltehetően védenek majd ellene, igaz egyelőre kevés az európai tapasztalat.

Az országos tisztifőorvos végül a szennyvíz-vizsgálat legújabb adatairól is szót ejtett, ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a legtöbb városban már csökkenés tapasztalható a jelenlévő koronavírus-örökítőanyag mennyiségében, egyedül Debrecenben mértek stagnálást.

Az operatív törzs mai tájékoztatóján nem hangzottak el kérdések.