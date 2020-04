Operatív törzs: beadták az első vérplazmát egy súlyos betegnek

A Dél-Pesti Centrumkórházban tegnap beadták az első súlyos betegnek azt a vérplazmát, amit már egy felgyógyult fertőzőttől vettek le. Ma és holnap is folytatják a terápiát, melytől a beteg gyógyulását várják - hangzott el a mai tájékoztatón.

A vérplazma-terápiát nem lehet megelőzésként bevetni a vírus ellen – mondta el újságírói kérdésre az országos tisztifőorvos. Továbbá az is elhangzott, hogy

Ismét megnyílt Hegyeshalom az ingázók számára – jelentette be Lakatos Tibor ezredes, az operatív törzs központi ügyeletének vezetője. Ma a Bajcsy-Zsilinszky Kórházba, a Dél-Pesti Centrumkórházba, az Országos Rehabilitációs Intézetbe, a Szent János Kórházba, a Veszprémi, a Székesfehérvári, a Tatabányai és az Ajkai Kórházba indul el jelentős szállítmány, jövő héten pedig tovább folytatódik a folyamatos utánpótlás.

Szennyvíz-kutatások is folynak, azok ugyanis jelzések arra, hogy mennyien fertőzödtek meg már a lakosságból. A főváros területén vett mintákból nem mutattak ki koronavírust.

Folyamatosan zajlanak a kutatások, több kutatócsoport is oltóanyagon dolgozik. Magyarország kötelező védőoltási rendszert működtet hosszú évekre visszamenően. Ez nagy vívmány, 12-féle fertőző betegség ellen lehet védekezni.

Újabb 99 fertőzött lett és 11 áldozat hunyt el az elmúlt egy napon – ismételte meg a reggel már közzétett adatokat Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos. Az elhunytak között vannak nem túl idős emberek is, de súlyos alapbetegségeik voltak. 401 fő viszont meggyógyult. Kórházban 877 embert kezelnek, továbbra is 61 fő lélegeztetőgépre szorul, de az ő helyzetük sem reménytelen.

A többi intézkedés közül kiemelte az E-receptet, mely kiváltását a családtagok is meg tudják oldani, az idősávokat az élelmiszerboltokban, vagy a Népegészségügyi Központ külön zöldszámát a számukra. Az idősotthonokban eddig is sok biztonsági intézkedést hoztak, ezekben a napokban pedig 2 millió maszkot és 300 ezer kesztyűt visznek ki ezekbe az intézményekbe.

Rétvári Bence, az emberi erőforrások miniszterhelyettese a nyugdíjasokról is beszélt. Fotó: MTI

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások miniszterhelyettese az operatív törzs tájékoztatója előtt a nyugdíjasok védelmében arról szólt, hogy nemcsak védelmet, hanem anyagi biztonságot is kell adni a számukra, ezért vezeti be a kormány a 13. havi nyugdíjat fokozatosan, négy éven keresztül. Jövőre, az első egynegyednyi nyugdíj 70 milliárd forintjába kerül a költségvetésnek, 2024-ig pedig összesen 280 milliárdjába.

