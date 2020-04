Operatív törzs: felgyorsult a megbetegedések száma

A Pesti úti idősotthon számos pozitív betegét leszámítva is egyértelműen nő a fertőzések száma és fontos az idősotthonok dolgozóinak továbbképzése is - derült ki a mai tájékoztatón.

A települések polgármesterei saját hatáskörben hozhatnak intézkedéseket, a rendőrség támogatja ezekben őket – mondta el Kiss Róbert újságírói kérdésre válaszolva. Ám lapunk azon kérdésére, miszerint, ha jónak tartják a polgármesterek intézkedéseit, azokat országosan miért nem vezették be, nem kaptunk választ.

A határhelyzettel kapcsolatban Kiss Róbert elmondta, Románia könnyítő feltételeket hozott több helyen is a 30 kilométeres munkavállalói ingázás érdekében.

Az elmúlt 24 órában is érkezett 5 teherszállító repülőgép, négy Kínából, egy Dél-Koreából. A repülők összesen 5,1 millió maszkot, 20 ezer tesztet, 5 ezer pár kesztyűt hoztak Magyarországra, melyek szállítmányozása, raktározása már lezajlott – tájékoztatott Kiss Róbert rendőr alezredes, az operatív törzs központi ügyeletének munkatársa. 17 ezret is meghaladja a hatósági házi karanténok száma. Tegnap hatályba lépett a kijárási korlátozás meghosszabbítása, emiatt több, mint 10 ezer szabálysértési szankciót hozott a rendőrség, 941 szabálysértés történt Budapesten, ez az eddigi legmagasabb szám.

Az akut problémákkal összefüggésben kitért arra is Müller Cecília, hogy az idei húsvétkor, amikor izolálva vannak a családok egyes tagjai, ne meneküljünk a túlevésbe.

Azt, hogy miképp kerül be egy idősotthonba a fertőzés, nemigen lehet már nyakon csípni. Amire felfigyeltek a Pesti úton, az egy dolgozó pozitivitása, de nincs kizárva, hogy más úton-módon bekerüljön egy ilyen közösségbe a vírus. Fontos, hogy mindenhol kövessék azokat a szabályokat, amelyeket eddig előírtam – hangsúlyozta a tisztifőorvos. Ezenkívül teljes, 8 órában dolgozó orvost kell biztosítani a nagy lélekszámú intézményekben, a 100-200 fő közöttiekben heti 6 órában, ez alatti lakószámnál heti 4 órában szükséges orvosi felügyelet. A dolgozók oktatását is aktualizálni kell, tehát az ápoló- és takarítószemélyzet tagjaiét egyaránt. A Pesti úti idősotthonban még folyik a vizsgálat, hogy történt-e bármilyen mulasztás.

A Pesti úti idősek otthonában az elmúlt napon további 56 fő tesztje lett pozitív, őket kórházba szállították (Korányi, Bajcsy, János Kórház). Jó általános állapotban vannak, egyesek tünetmentesek is, senki nincs intenzív osztályon, sem lélegeztetőgépen. Megelőzésként szállították őket a kórházakba, arra az esetre, ha a tüneteik változnának. Az otthonban maradt negatív lakókat elkülönítették egy külön szárnyban, miközben holnap kezdődik az úgynevezett zárófertőtlenítés, ami a járvány végén szokásos, hogy biztonságos környezetbe térhessenek vissza.

115 fő viszont gyógyultan távozott a kórházakból. A mintavételek száma több, mint 32 ezer darab, tehát Müller Cecília szerint rohamosan nő, ebben benne vannak az Országos Mentőszolgálat mérései is.

