Operatív törzs: nem veszélyes megtartani az érettségit

Tíz újabb halott és 68 új fertőzött van – monda Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján. 811 főt ápolnak kórházban, és továbbra is 60 fő van lélegeztetőgépen. Majd’ 50 ezer mintavétel történt már.

Az Országos Mentőszolgálat munkatársai elvégezték a Pesti úti idősotthonban a második mintavételezést, jelenleg itt 223 fertőzöttet tartanak nyilván, 19 fő dolgozó pozitív, 23 fő hunyt el. 267 lakónál, illetve 40 dolgozónál végezték el a tesztelést.

Kiss Róbert rendőr alezredes: tegnap 22 ezer kg védőfelszerelés érkezett. Fotó: koronavirus.gov.hu Kiss Róbert rendőr alezredes: tegnap 22 ezer kg védőfelszerelés érkezett. Fotó: koronavirus.gov.hu

„Megkaptuk a Pesti úti idősotthon dokumentációját, amiből kiderül, hogy 1 hétig nem volt fizikailag orvos az intézményben, de ezentúl is tovább kell vizsgálódnunk”

– jelentette ki az országos tisztifőorvos.

Hogyan alakul a járvány, mi jósolható? A matematikai modellezések kutatói munkák eredménye, de még nem lehet jó hírt közölni. Korábbi becslések alapján a május 3-i dátum ismert, hogy ekkor fog a csúcsra futni a járvány, ahol létrejön az úgynevezett „plató”, ami egy ideig kitart, s ahonnan már csak lefelé fog vezetni a görbe. Az ellátórendszer is ezt a dátumot veszi figyelembe továbbra is, valamint a humán erőforrás biztosítása úgyszintén. Önkéntes egészségügyi dolgozónak 1650 fő jelentkezett, közülük több, mint 200 fővel szerződést is kötöttek.

A képzési oldalon több mint 13 ezer dolgozó van beregisztrálva, akiket tovább kell képezni a járvány miatt. Például 2822 orvos kezdte meg a továbbképzést, s a rezidensek képzése is elkezdődött.

Az elmúlt 24 órában hatósági házi karantént 750 esetben rendeltek el, így összesen most már 11 240 főt érint – mondta el Kiss Róbert rendőr alezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa. Rendőrségi ellenőrzés 252 576 alkalommal történt a karanténokban. A hétvégén majdnem 4000 intézkedés történt a kijárási korlátozásokkal kapcsolatban, így ennek száma összességében a 26 ezret is meghaladja. Országszerte egyre többen szegik meg a korlátozásokat, de az elmúlt napokban Budapesten nem tapasztaltak ilyesmit. A szigorítások óta 247 emberrel szemben folyik büntetőeljárás.

Tegnap 2 teherszállító repülőgép érkezett Sanghajból és Szöulból, 22 ezer kg védőfelszereléssel a fedélzetükön.

A vírus ívóvízzel vagy szennyvízzel jellemzően nem terjed, ez a vírus sajátos, ott érzi jól magát, ahol más sejtek is vannak. Ha bele is kerülhet az ivóvízbe, akkor nagyon felhígul, de szennyvízből már mutattak már ki koronavírust – mondta Müller Cecília újságírói kérdésre válaszolva.