Operatív törzs: saját vakcinán dolgoznak Debrecenben

A tájékoztató előtt a járványnak leginkább kitett szektor adókedvezményeiről beszélt Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár. A katásoknak átmeneti adómentességet nyújtanak. Elsőként 151 ezer katás kapott 4 hónapos adómentességet 26 szakmában (például kozmetikus, masszőr, építési vállalkozások). Június 30-ig nem kell fizetniük, még azoknak sem, akik melléktevékenységben végzik ezeket a munkákat. Ezzel 26 milliárd forintnyi kedvezményt kapnak az államtól, s ez az időszak a nyugdíj megállapításánál is be lesz számítva. Viszont csak azok használhatják ki a kedvezményt, akik már február 1-jén is ebben az adózási formában dolgoztak. A NAV automatikusan már törölte is ezeknek a katás vállalkozónak június 30-ig az adóbefizetési határidőt.

Az már minden, adótartozással rendelkező katásra vonatkozik – számuk 74 ezret tett ki –, hogy tíz egyenlő részben, pótlékmentesen kell majd befizetnie később az adót, amely összesen 14 milliárd forint kintlévőséget jelent az államnak.

Az olyan nagyobb vállalatoknál is fontos a munkahelyek megőrzése, mint a turizmus, a vendéglátás vagy a mezőgazdaság. 4 hónapig számukra is eltörölték az adókat, csak személyi jövedelemadót és egészségbiztosítási járulékot kell fizetniük, amely összesen 26 ezer vállalkozás 66 milliárd forintnyi adókedvezményét jelenti. Áprilistól bővült a kedvezményt kérők köre, már a munkahelyi gyermekfelügyelők, májustól pedig a légiközlekedési dolgozók után is lehet adókedvezményt kérni. A NAV ezzel több mint 360 ezer munkavállalónak segít ezzel, foglalta össze Izer.

37 fővel növekedett egy nap alatt a fertőzöttek száma, s 3 fő halt meg. Az 1615 aktív fertőzöttből 44 százalék budapesti, 56 százalékuk vidéki lakos. 483 főt kezelnek kórházban, közülük 23-an vannak lélegeztetőgépen – tájékoztatott már Izert követően Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos.

A 100 ezer lakosra jutó fertőzöttek számát tekintve 37,6 százalék a fertőzöttség. Területileg Budapest, Zala, Fejér megye tartozik a TOP-3 fertőzött területbe. A magyar halálozási ráta 4,9 százalék, ha ugyanígy a 100 ezer lakosra vetítjük. A legfiatalabb korcsoport, ahol halálozás történt, a 30-39 év közöttiek, itt 3 fő halt meg.

„Továbbra is kedvezőek a járványügyi adatok, tovább csökkennek a mutatók, tehát bizakodóak vagyunk, hogy az első hullám végére érünk lassan"

– tette hozz az országos tisztifőorvos.

Mint ismert, együttműködésbe fogott a Nemzeti Népegészségügyi Központ és a Debreceni Egyetem, hogy kifejlesszék a nemzeti oltóanyagot a koronavírus ellen. A kutatók már dolgoznak is, mert a világ többi országa mellett a magyaroknak is saját kutatási tervünk van egy saját vakcina előállítására, mondta el Müller.

Folyamatos az egyeztetés a szomszédos országokkal a határforgalom megszüntetése érdekében – mondta el már Kiss Róbert rendőr ezredes, az operatív törzs központi ügyeletének munkatársa. Ennek eredményeként Ausztriával és Szlovákiával bővült a belépők köre. Ausztriából beléphetnek és nem kerülnek karanténba azok, akik 4 napnál nem régebbi okirattal bizonyítják, hogy nem fertőzöttek. Ha a belépő 14 napon belül tüneteket észlelne magán Magyarországon, akkor karanténba kerül. Szlovákiából is beléphetnek az ottani lakosok hazánkba, de a 24 órát nem haladhatja meg az itt tartózkodásuk. Romániával tovább bővült azon országok köre, ahonnan szabad a beutazás.

Ma újabb védőfelszereléseket szállítanak ki több, mint 30 kórházba, illetve más szervezethez, köztük a Mentőszolgálathoz és a rendőrséghez.

Jelenleg 875 főt ellenőriznek az elektronikusan letölthető mobilapplikáción keresztül, tegnap 30 esetben kellett a rendőrségnek eljárnia magatartás szabályszegés miatt.

A 65 éven felüliek bevásárlási idősávja egyelőre nem változik – válaszolta újságírói kérdésre Kiss Róbert.