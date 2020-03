Félmillió forintot fizethet, aki megszegi a járványügyi tilalmat

Mindez azt jelenti, hogy már nem lehet megmondani pontosan, hogyan történt a fertőzés, ki kitől kapta el a vírust. Akár az influenzánál, a fertőző forrás már nem mindig felfedezhető, s most már a koronavírus-járványnál is jelen van.

Lakatos Tibor és Müller Cecília. Fotó: MTI Lakatos Tibor és Müller Cecília. Fotó: MTI

„Láthatatlan ellenséggel kell szembe szállnunk együtt” – érzékeltette Müller Cecília.

Mint a tiszti főorvos elmondta, nagy erőfeszítést kell tenni minden állampolgárnak, hiszen az életünk egy darabig biztos nem lesz olyan, mint eddig. A vírus terjedésének gátlásában pedig mindenkinek megvan a saját szerepe. Magyarországon elég kedvező járványügyi helyzet szokott uralkodni, most azonban az új szituációt új magatartásformával kell kezelnünk. Más szokásokra lesz szükségünk, mint a megszokott, eddigi életünkben. A ma meghozott intézkedések – melyeket Orbán Viktor miniszterelnök a délelőtti parlamenti felszólalásában is ismertetett –, épp ezeket szolgálják.

Minimalizálni kell a személyes kapcsolatokat, aki teheti, maradjon otthon, minden kontaktus veszélyforrást jelenthet, aki megteheti, ne menjen közösségbe. Különösen az idősek maradjanak otthon, ne menjenek orvosi rendelőbe, telefonon érdeklődjenek, ha kell. Nem lehet elégszer hangsúlyozni a személyes higiénia betartását, a kézmosás öt fázisból álló momentumának elvégzését, s semmiképpen se nyúljunk az arcunkhoz – sorolta a tiszti főorvos. Szólt arról is, hogy az egészségügyi munkaerőt át kell csoportosítani majd, ha szükségessé válik. A legfontosabb cél a betegségek minimalizálása.

Az Operatív Törzs központi ügyeletének vezetője beszélt arról, hogy a környező országokban is nőnek a számok, ezért is fontosak a mai intézkedések, amit a miniszterelnök a parlamentben bejelentett. Aki a tiltó rendelkezéseket megszegi, azt 500 ezer forintos szabálysértési bírsággal büntetik.

Lakatos Tibor azt is elmondta, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumának feladatul szabták, hogy felmérje és nyilvántartásba vegye az egészségügyi szakképzésben részesültek adatait, regisztrálja őket, hogy szükség esetén az egészségügyi válsághelyzetbe bevonhatók legyenek. Megtudtuk azt is, hogy a rendőrség 40 honfitársunkat ellenőriz, akik nem tartották be a hatósági házi karantén szabályait. Fontos változás, hogy nemcsak néhány országból, hanem általában külföldről sem léphetnek be a nem magyarok az ország területére (a légi, a vasúti, a vízi és a szárazföldi határátkelőknél). De családokat nem szakítanak szét, ha az egyik családtag tartózkodási engedéllyel rendelkezik, akkor is beengedik az országba, ha más az állampolgársága. Végül az Operatív Törzs központi ügyeletének vezetője azt is elárulta, vizsgálatot indítottak annak megállapítására, vajon kibertámadás miatt kapott-e akkora terhelést a kormányzati koronavírusos tájékoztatási weboldal, hogy átmenetileg nem tudott üzemelni.

Az Mfor és a Privátbankár kérdésére, miszerint volt-e bármilyen különös indoka annak, hogy Kiskunhalason építik az új karanténkórházat, Lakatos Tibor azt válaszolta, viszonylag közel van e település Budapesthez, s igen jó az infrastrukturális helyzete is. Majd hozzátette: további helyszínekről a kormány a következő napok és hetek történéseivel együtt dönt.

A sajtótájékoztatón az is kiderült, hogy megváltozott a mintavételek eljárása. A Nemzeti Népegészségügyi Központon kívül további 7 laborban végeznek vizsgálatot, a betegellátás helyszínei is változni fognak, ahogy nő a számuk, a vidéki infektológiák is ellátnak majd betegeket, folyamatosan nő a karanténba kerülők száma. Mindenkit arra buzdítanak, hogy menjenek el vért adni. Egy újságírói kérdésre elhangzott, nincs abban semmi különös, hogy a belügyminiszteren elvégezték a tesztet, mivel szoros kontaktban volt egy fertőzöttel, s ebben az esetben ez az eljárás. Örömtelinek nevezte, hogy Pintér Sándor és további 40 ember első tesztje negatív lett. Arra a felvetésre, hogy a háziorvosok egyharmad része 65 év feletti, az volt a válasz, hogy próbálják a helyettesítésüket megoldani.

Lakatos Tibor megerősítette, hogy 13 iráni állampolgárt kiutasítottak az országból. Arra a kérdésre pedig, hogy miért nem közlik, hányan szenvednek tüdőbetegségben, ily módon a koronavírusnak jobban kitettek, Müller Cecília a személyiségi jogok tiszteletben tartására hivatkozott.