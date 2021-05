Operatív törzs: változik a várandósok oltási ajánlása

„Már 4,9 millióan regisztráltak oltásra. Ebből 4 391 794 fő kapta meg az első adag védőoltását, 2 559 041 fő pedig a másodikat is” – kezdte tájékoztatóját Müller Cecília országos tisztifőorvos.

A várandósok a 36. hétig megkaphatják a második oltásukat. Fotó: MTI

Folyik a munka a háziorvosi rendelőkben, az oltópontokon és a honvédség oltóbuszain is. Ez utóbbiak jelenleg borsodi kistelepüléseken járnak. Eddig 9 megyében, 81 településen, 18 ezer főt oltottak be. Jelenleg az egydózisú Janssen vakcinával oltanak a praktikusság miatt, de ma érkezik 64 800 adag Moderna, holnap pedig 67 200 AstraZenaca vakcina is.

Egyre kedvezőbben alakulnak a járványügyi adatok, köszönhetően elsősorban a védőoltásoknak és a járványügyi szabályoknak. Kórházban 3 ezer fő alá esett az ápoltak száma, 361 fő lélegeztetőgépre szorul, 96 fő hunyt el.

A tisztifőorvos felhívta a figyelmet, hogy az oltópontokon továbbra is lehet időpontokat foglalni, de csakis regisztráció után. Jelenleg Sinopharm, AstraZeneca és Szputnyik áll rendelkezésre. Ma estig a 16-18 éves fiatalok is tudnak még foglalni, akik előzetesen beregisztráltak. A beregisztrált fiatalok 90 százaléka már foglalt időpontot, de a hiányzó 10 százaléknak is fontos lenne foglalnia. Emlékeztetőül elmondta: a fiatalok ne felejtsék otthon és vigyék magukkal a szülők által is aláírt kérdőívet.

Aki május 18-ig nem tölti be a 16. életévét, nem tudja felvenni az oltást, csak a kampányon túl fog tudni kapni, de ők is Pfizert. Holnap indul a 16-18 évesek oltási kampánya és jövő hét keddig tart.

„A részleges szennyvízadatok szerint Budapesten és az agglomerációban is végre el kezdett csökkeni a vírus örökítőanyaga, úgy tűnik, a terasznyitás nem emelte meg a fertőzések számát” – jelentette ki Müller Cecília.

Arról is beszélt, hogy módosul a várandósok és szoptatós anyák védőoltás ajánlása. Újabb szakvélemények miatt az oltóorvos dönt az oltásukról az előnyöket és a kockázatokat figyelembevéve. Saját kérésre történik a beoltás, és az mRNs-vakcinákat ajánlják továbbra is (Moderna, Pfizer). A változás az, hogy a 12. hét után megkapott első oltás után a második adagot is be lehet adni a várandósság időtartama alatt, de az lehetőleg a 36. hét előtt történjen meg. Ha ez nem lehetséges, akkor a szülést követő második héten érdemes a második dózist beadni.

Ma van az Ápolók Nemzetközi Napja, melyet Magyarországon 1982 óta ünnepelnek, így nagy köszönet és hála illeti az egy éve tartó pandémiában helytálló ápolókat - jegyezte meg Müller Cecília.

Kiss Róbert rendőr alezredes elmondta, hogy a maszkviselés elhagyása miatt az elmúlt napon 477 fővel szemben kellett intézkednie a rendőrségnek, és csak egy esetben kellett ideglenesen vendéglátóipari üzletet bezárni. 2 fővel szemben a bent tartózkodási szabályok megsértése miatt jártak el, 104 fővel szemben pedig a kijárási tilalom miatt.

Ma hajnalban csendháborítás miatt kellett intézkedni Budapesten az V. kerületben, ahol 15 külföldi magánrendezvényt tartott. A korridorokon 28 rendőri intézkedés történt. Tegnap 1461 házi hatósági karantént rendeltek el, s már 20 ezer fő alá csökkent a karanténban lévő személyek száma.