Optimista az MNB, 6 százalékhoz közelítő GDP-növekedést vár

Mint beszámoltunk, a Monetáris Tanács mai ülésén nem változtatta meg a főbb monetáris kondíciókat: az alapkamatot 0,60 százalékon, az egynapos betéti kamatot -0,05 százalékon, míg az egynapos és az egyhetes fedezett hiteleszközök kamatát 1,85 százalékon tartotta.

A kamatdöntés után közzétett közleményében a tanács megerősítette, hogy az egyhetes betéti eszköz kamatát (ez jelenleg 0,15 százalékkal magasabb az alapkamatnál, 0,75 százalék) az MNB továbbra is a heti tenderek keretében határozza meg, amellyel a feltörekvő piacokkal szembeni kockázatkerülés felerősödésére reagál. (A következő ilyen tenderre két nap múlva, csütörtökön kerül sor.) Ameddig az inflációs kockázatok indokolják, addig a jegybank az alapkamat és az egyhetes betéti eszköz kamata között különbséget tart fenn - szól a tanács közleménye.

Márpedig a Monetáris Tanács megítélése szerint az inflációs kilátásokat övező felfelé mutató kockázatok általánosan erősödtek. A nyersanyagárak és a nemzetközi szállítmányozás költségeinek tartós emelkedése magasabb külső inflációs környezetet eredményez. A hazai gazdaság gyors újraindulásával átmenetileg ismét fellépő keresleti-kínálati súrlódások, az egyes ágazatokban várhatóan újból szűkössé váló munkapiaci kapacitások az élénk bérdinamikával párosulva az inflációs kockázatok növekedését okozzák.

Ennek megfelelően az infláció a következő hónapokban is változékonyan alakul a jegybankárok szerint. Akik úgy vélik, az üzemanyagárak és a jövedéki adó áprilisi növeléséből fakadó hatások, továbbá a gazdaság újraindításával megjelenő keresleti-kínálati súrlódások miatt inflációs kiugrások jelentkeznek.

Az inflációs kilátások, valamint a gazdasági kilábalás folyamatának értékelésében a júniusi inflációs jelentés előrejelzés lesz kiemelt fontosságú - hangsúlyozza közleményében a Monetáris Tanács. Egyszersmind megerősítve Virág Barnabás MNB-alelnök múlt hétfőn elhangzott kijelentését, miszerint az árstabilitás biztosítása és az inflációs kockázatok csökkentése érdekében proaktív módon készen áll a monetáris kondíciók szükséges mértékű szigorítására. Arra a közlemény nem tér ki, hogy a szigorítás mire vonatkozhat, így Virág kijelentésére lehet támaszkodni, aki az alapkamat emelését helyezte kilátásba - erre több mint kilenc év után először kerülne sor.

Amennyiben június 22-én csak az alapkamatot emelik meg 15 bázisponttal az egyhetes betéti tender kamatszintjére, jelzésértékű lépésről lenne szó, melyre gyengüléssel reagálhat majd a forint - reagált az Equilor Befektetési Zrt. a tanács közleményére. Viszont amennyiben addig az egyhetes betéti tenderek valamelyikén megemelik a meghirdetett kamatszintet 15 bázisponttal, és ezt követően történik az alapkamat emelése, tényleges hatásaiban is jóval erősebb lépésről lenne szó, mely akár tovább erősítheti a forintot a későbbiekben. (Amely már most is a korábbi hetekhez képest magasabb szinten, az euróval szemben például 348 forint körül cserél gazdát a bankközi devizapiacon - a szerk.).