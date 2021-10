Orbán Viktor bemondta: a nyugdíjprémium egységesen 80 ezer forint lesz

A magyar gazdaság jól teljesít, ezért úgy döntöttünk, hogy novemberben minden nyugdíjas egységesen 80 ezer forintos nyugdíjprémiumot kap. Lesznek olyanok, akik a korrekció miatt akár további 20 ezer forintot is kapnak, így hozzájuk akár 100 ezer forint egyszeri juttatás is érkezhet - jelentette be Orbán Viktor pénteken a Kossuth rádióban.

A nyugdíjasoknak ígért sokat a kormányfő (fotó: MTI) A nyugdíjasoknak ígért sokat a kormányfő (fotó: MTI)

A kormányfő most is erőteljesen ostorozta a baloldali kormányokat, amiért szerinte súlyos károkat okoztak és úgymond elvették a juttatásokat. Megerősítette, hogy felemelik a minimálbért és tovább szeretnék csökkenteni a munkanélküliséget. Az "elvett" 13. havi nyugdíj első felét biztosan kifizetik 2022 elején, de

"A nyugdíjasok ne vegyék készpénznek, hogy a másik kétheti rész is megérkezik februárban. Ha az év hátralévő részében is jól teljesít a gazdaság, akkor erre sor kerülhet" - mondta.

Kitért az adóvisszatérítésekre is. Azt mondta, hogy mintegy 1,9 millió ember kapja vissza a befizetett személyi jövedelemadóját, mert "a gazdaság jól teljesít". Erre várhatóan február közepéig kerül sor.

Bravúrosnak nevezte a minap aláírt magyar-orosz gázszállítási egyezményt. Itt is bírálta a baloldali kormányokat és külön Ukrajnát is, amiért nem érti meg a magyar szempontokat.

"Ukrajna csak ne legénykedjen velünk!" - emelte fel hangját a miniszterelnök.

Szólt még a héten tartott kihelyezett kormányülésről, ami egy hadgyakorlat előtt történt. Elismerte, hogy nem eleget költöttünk a katonai képességeink fejlesztésére, ezért döntéseket hoztak a különféle fejlesztésekről, amiket a következő években terveznek, részleteket azonban nem említett. Ismét elmondta még, hogy az Európai Unió szerinte csak morzsányi pénzt adott a határvédelemhez, noha az egész unió élvezi azt a biztonságot, amit a magyar megerősítetett határvédelem nyújt.