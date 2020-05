Orbán Viktor elmondta, mikor lehet lazítani Budapesten

Szokásos péntek reggeli rádióinterjújában a fővárosi és Pest megyei enyhítések feltételéről is beszélt.

Orbán Viktor rögzítette: ezen a héten nem lesznek enyhítések, jövő héten vizsgálják majd meg az aktuális helyzetet, és ennek függvényében fognak dönteni a további intézkedésekről. Konkretizálta is, hogy ez mit jelenthet:

A miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! műsorának vendégeként többek között arra is kitért, mikor várható a korlátozások enyhítése Budapesten és Pest megyében. Orbán Viktor szerint az orvosok, virológusok, tudósok mind óvatosak ebben a kérdésben, és bár a kormányfő már nagyon menne előre, és szeretné újraindítani az életet a fővárosban is, ezt csak korlátozottan, fokozatosan lehet megtenni. A tudósok a "zakóját markolva" intik óvatosságra a miniszterelnököt.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!