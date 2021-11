Orbán Viktor: ha elegen felveszik a harmadik oltást, akkor nem zár be az ország

Miután bejelentette, hogy december ötödikéig meghosszabbítják a koronavírus-járvány negyedik hulláma visszafogása érdekében indított oltási akcióhetet, Orbán Viktor arról beszélt, hogy nem akarja lezárni az országot.

A hagyományos, péntek reggeli, Kossuth rádiós interjúban a miniszterelnök azt mondta, nem zárja ki ugyan, hogy szükség lesz az újabb lezárásokra, minden rosszat szeretne elkerülni. De "ha a harmadik oltás fölmegy", és sikerül a fertőzések növekedési iramát megállítani, akkor nem lesz zárás.

"A harmadik oltás a megoldás"

- szögezte le nem is egyszer, majd azért hozzáfűzte, hogy legyen maszk, legyen távolságtartás is, de a vakcina felvétele a lényeg.

Kapcsolódó cikk Orbán Viktorék egy héttel meghosszabbították az oltási akcióhetet Ezt Orbán Viktor jelentette be a szokásos, péntek reggeli interjújában.

Engedélyezte az Európai Gyógyszerügynökség, hogy az 5-11 évesek is megkaphassák a Pfizer koronavírus elleni vakcináját, jött a hír csütörtökön. Orbán ezt azzal kommentálta: számított rá, hogy a tudósok rájönnek erre idővel, majd beleszállt az oltásellenesekbe. Azt mondta: az oltáselleneseknek nincs igazuk, itt nem az történik, hogy fejetlenül ugrálnak az embereke az álláspontok között, hogy kit lehet oltani és kit nem, hanem egyszerűen ez még mindig egy nagyon új vírus, és menet közben egyre több dolgot sikerül róla kideríteni.

A miniszterelnök elmondta azt is, hogy beszereztek 130 ezer vakcinát az 5-11 éves gyerekek oltására, ez a szállítmány december 20. környékén érkezik meg az országba. Arra kérte a hallgató szülőket, hogy ha tehetik, oltassák be a gyerekeiket is.

Az egészségügy még bírja

A műsorvezető kérdésére, hogy a magyar egészségügy meddig bírja a nyomást, Orbán azt mondta, az egészségügyisek emberfeletti munkát végeznek, és úgy látja, hogy ők kitartanak. Úgy segített neki ka kormány, ahogy tudodd, orvosbér- és ápolóbér-emeléssel. Ez így sem elég, mondta, de ezek akkor is komoly lépések, jelzik, hogy az ország az egészségügyi dolgozókkal van.

Ágyak, lélegeztetők, vakcinák, különféle orvosságok rendelkezésre állnak, és egyelőre még ember is van elég, sorolta, majd hozzáfűzte, hogy van még ki nem nyitott járványkórházunk is.

"Meg kell majd értenünk a járvány lecsengése után, hogy a magyar bevethető kapacitások nagyságrendekkel nagyobbak, mint Nyugaton"

- summázott Orbán.

Migráció

Orbán ezúttal is elismételte, hogy három oldalról nehezedik migrációs nyomás az EU-ra, és a nyomás nő. "Ilyen még nem volt" a miniszterelnök szerint. Ott a tengeri útvonal, ez Olaszországot, Spanyolországot nyomasztja, ott a lengyel-belarusz határ, és itt van a balkáni útvonal.

Az EU viszont nem ad pénzt határvédelemre, sérelmezte Orbán, miközben mi idén több mint 100 ezer migránst állítottunk meg a határon, ez két, inkább háromszoros növekedés tavalyhoz képest.

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió stúdiójában 2021. november 19-én. Illusztráció. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán) Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió stúdiójában 2021. november 19-én. Illusztráció. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

A miniszterelnök azt mondta, azok a migrációt kezelő szabályok, melyekhez az EU még mindig ragaszkodik - dióhéjban: mindenkit igazoltassunk, mindenki kérelmét bíráljuk el - már elavultak, mert békeidőben írtuk őket, most meg már háborús helyzet van. Amit Brüsszel csinál, ostobaság, sommázta Orbán, új szabályokat kell alkotni.

"A baj nőni fog, Afganisztánt minden nap elhagyja 30-35 ezer ember." Szerinte ők mind megindulnak Európa felé, "legnagyobb valószínűség szerint" a balkáni útvonalon. Aki megvédi Európát, azt megbüntetik, mondta. Nem büntetni kéne, de ha nem is dicsérnek, legalább a határvédelmet ki kéne fizetni. Soros György szervezeteinek bezzeg adnak pénzt, a bevándorlás-segítő szervezeteknek, a védekezőknek - kerítésépítők - nem adnak, magyarázta.

Az új német kormány programját nyilvánosságra hozták, ezt Orbán megnézte, ebben Németország bevándorló-országnak nevezi magát, mondta. Mi nem, ezt a kettőt nem lehet egyeztetni. Egyikünk se fog engedni, így kellenek olyan szabályok, hogy a két koncepció egymás mellett tudjon élni.

Rezsiharc, adó

Az interjú fennmaradó részében áttértek a hazai pénzügyi kormányintézkedések promotálására. A rezsiharc örök, ithon csökkentett rezsit fizetünk, Nyugaton közben felszöktek az energiaárak, mert ott nem rögzített, hanem a piaci ár által meghatározott áron veszi a lakosság az energiát. Orbánt viszont nem a piac érdekli, hanem a magyar emberek, nem a multik, hanem a magyarok pártján áll.

A parlament előtt van az új adócsomag, mely elsősorban a munkáltatói oldal terheit csökkenti - ez volt az alku a kormányra eső része, cserébe a munkáltatók megemelik a minimálbért és a garantált bérminimumot.

"A baloldal az adóemeleésben, a jobb meg az adócsökkentésben hisz." Ha adót csökkentünk, akkor van munka, ha a baloldal adót emel, akkor munkanélküliség is van. Ha jól szabályozza az ember az adókat, akkor a pénz benne marad a gazdaságban, a munkaadók tudnak fizetést adni, fejleszteni is, magyarázta Orbán.

Kiemelte még végül, hogy a babakötvény után járó állami támogatás összege a duplájára emelkedik - mi jobb dologba is fektetne az ember, mint a saját gyerekébe, tette fel a költői kérdést végül a miniszterelnök.