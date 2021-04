Orbán Viktor: jövő héten újabb nyitás, előnybe kerülnek a védettségi igazolvánnyal rendelkezők

Péntek reggelre elértük a 3,5 millió oltottat, egészen pontosan 3 508 846-an kaptak oltást, jövő héten szerda-csütörtök magasságában pedig a 4 millió is meglehet Orbán Viktor szerint.

Vagyis szombat reggelről kinyithatnak a vendéglátóhelyek teraszai,

"rám is vár egy korsó sör a teraszomon" - tette hozzá a miniszterelnök.

Mivel a teraszok este fél 10-ig lehetnek nyitva, és az emberek nagyon feldobottak, vidámak lesznek, hogy biztonsággal haza lehessen érni, a kijárási korlátozás kezdetét este 11 órára kellett kitolni - ismételte meg a korábbi bejelentést.

Ugyan ez egy jelentős mérföldkő, Orbán már sokkal inkább a következőn, a 4 millióson gondolkozik. Ekkor ugyanis a nyitás újabb szakasza következik majd, melyek lépéseit ismertette a rádióinterjújában.

Vagyis 4 millió oltottnál azok számára számos szolgáltatás megnyílik majd, akik rendelkeznek védettségi igazolvánnyal:

látogathatók lesznek a színházak,

a tánc és zeneművészeti események,

a cirkuszok,

mozik,

edző- és fitnesstermek,

sportesemények,

uszodák,

közfürdők,

jégpályák,

állatkertek, vadasparkok, kalandparkok,

múzeumok,

játszóházak,

kinyithatnak a szállodák és az éttermek belső helyiségei is azoknak, akik rendelkeznek védettségi igazolvánnyal.

A héten kinyitottak az iskolák is, melyek tapasztalatairól Maruzsa Zoltán államtitkár számolt be az Operatív Törzs reggeli ülésén. Ez alapján

"a vártnál zökkenőmentesebben mentek a dolgok. A gyerekeket messze 50 százalék fölötti arányban engedték vissza az iskolákba a szülők és várhatóan ez az arány folyamatosan emelkedni fog a jövő héten is." - számolt be a tájékoztatásról Orbán Viktor.

Május közepe fordulópont lehet

Valamikor május közepén állhat elő az a helyzet, hogy a regisztráltak és a beoltottak száma összeér majd. Ekkor kerül sor arra, hogy a világ bármely pontján élő magyar állampolgárságú személy eljöhet és felveheti az oltást, mondta a kormányfő.

Rajtuk kívül a 16-18 év közöttiek oltása is elkezdődik majd. Számukra Pfizer-vakcinák elkülönítését kérte Orbán Viktor, mivel azzal biztonságosan lehet oltani ezt a korosztályt is. Az oltásuk rendjéről majd később születik döntés, ahogy még azt is vizsgálják, hogy a fiatalabbakat lehet-e oltani.

Itt megjegyezte azt is, hogy ha a szülők a színházba, moziba vinnék magukkal kiskorú gyermeküket is, az nem jelent számára majd kockázatot, hiszen itt csak védettségi igazolvánnyal rendelkező személyek lehetnek.

A halálozási statisztikákról...

A minap a lakosságarányos elhalálozási statisztika alapján világelső lett Magyarország, melyről szintén megkérdezték Orbán Viktor véleményét. Véleménye szerint ebből nem kellene politikai vitákat csinálni, lehet, hogy ilyet ki lehet mutatni a statisztikákban, de itt szomorú dolgokról van szó. Minden elhunyt valakinek az édesapja, férje, gyereke, barátja volt, így minden elhunyt személy fájó veszteség.

"Beszélni kell erről, de több méltósággal."

Hozzátette: ő nem szívesen vesz részt ilyen témájú adok-kapokban, majd a hazai statisztikai rendszer "használhatatlanságára" utaló megjegyzést fogalmazott meg.

Ő nem a magyar statisztikákra figyel, hanem van az Európai Uniónak egy olyan adatszolgáltatása, mely az utolsó Covid-mentes évhez képest mutatja az elhalálozások számát. Ez alapján Magyarország tartható pozícióban van, a jobban teljesítők közé tartozik.

"A magyar adatszolgáltatás olyan, hogy nem tesz különbséget aközött aki Coviddal és aki Covidban halt meg. Ha valaki heveny gyomorgyulladást kapott, meghalt és kiderült, hogy Covidos, akkor annak semmi köze egymáshoz, de Covid-halálozásnak számít. Az európai statisztika különbséget tesz, ezért én arra figyelek." - magyarázta a miniszterelnök.

A költségvetésekről...

A parlament elé került a 2021-es költségvetést módosító javaslat és hamarosan a 2022-es évi büdzsé tervezete is bekerül az országgyűlés elé. Felvetődött a kérdés, nem kell-e majd ezt is módosítani.

Orbán Viktor szerint nincs garancia arra, hogy egy-egy rendelettel nem kell majd módosítani a büdzsét, de a magyar jogrendszer kellően rugalmas és ilyenre lehetőséget biztosít.

A 2021-es büdzsé módosítása egyébként a gazdaság újraindítását célozta, és ennek jegyében készül a 2022-es költségvetés is. A kormányfő szerint ugyanis bár most még a kórházak állapotára, az egészségügyre, a halottak számára figyel, de ez már egyre kevésbé lesz fókuszban a jövőben a javuló járványhelyzetnek köszönhetően. Ehelyett egyre inkább a gazdaság újraindítására helyeződik majd a figyelem.