Orbán Viktor kabinetfőnöke még a 2022-es választás előtt dönthet a milliárdokat termelő 7 kaszinóról

Kelet-Magyarországon nem megy ennyire jól a kaszinósoknak, de azért ott sem lehet ok különösebb panaszra. Megírtuk , hogy míg a nyíregyházi egység szinte pontosan megismételte a 2018-as évét, addig a debreceni egység még kissé jobban is prosperált a korábbinál. Összesítve a két kaszinó közel 3 milliárd forint árbevételből 611 milliós nyereséget termelt, amiből 300 millió forint jutott a két tulajdonosnak (Szima Gábor és a DVSC Futball Zrt.). A DVSC azonban kiszállhat a kaszinóbizniszből, erről részletesebben itt írtunk.

A cég korábban a tavaly januárban elhunyt Andy Vajna tulajdonában volt. Ez volt az utolsó alkalom, hogy Vajna örököse (Vajna Tímea) gazdagodott az öt budapesti kaszinóból (Sofitel, Corvin, Atlantis, Tropicana, Átrium), ugyanis április 30-tól a többségi tulajdonost Garancsi Istvánnak hívják. Az LVC Diamond új birtokosa ugyanis a Las Vegas Casino Zrt.-én keresztül a Garinvest Zrt., amely a székesfehérvári MOL Fehérvár FC nevű focicsapatot is birtokló milliárdos üzletember egyik cége.

Ez a lehetőség sokakat csábíthat. Nehéz ugyanis szavakat találni az öt budapesti kaszinó koncessziós jogát 2024-ig birtokló LVC Diamond Játékkaszinó Üzemeltető Kft. 2019-es elképesztő árbevételelére és profitjára. Gyorsan ide írjuk a számokat: 32,8 milliárd forint lett a tavalyi nettó árbevétel , a forgalomból 23,5 milliárd forintot a pénznyerő automatáknak, mintegy 8,3 milliárd forint pedig az asztali játékoknak köszönhetnek. Még az egyéb kategória is 933 millió forint - derül ki az LVC céges beszámolójából. A 2019-es profit ennyi lett: 11,7 milliárd forint . Ez egészen elképesztő profithányadot jelent, csaknem 30 százalékosat.

Nem vesztegeti az időt az Orbán-kormány, ha kaszinókról van szó. Júniusban írták úgy át a koncessziós törvényt, valamint a szerencsejáték szervezéséről szóló törvényt, hogy kiemelt nemzetgazdasági érdek lehet, hogy ki üzemeltetheti Magyarországon a kaszinókat. A legújabb Magyar Közlönyben pedig most meg is jelent egy kormányrendelet, amely a budapesti öt, valamint két kelet-magyarországi kaszinó üzemeltetésére a jövőben kiírandó ajánlattételi eljárást vagy koncessziós pályázatot minősítette kiemelt nemzetgazdasági érdekké.

Kiemelt nemzetgazdasági érdekké minősítette a kormány az öt budapesti és két kelet-magyarországi kaszinó jövőbeli üzemeltetőjének kiválasztását. Akár egy kézbe is kerülhet a milliárdos üzlet. A szerencsés vállalkozó személyéről Rogán Antal dönt majd.

