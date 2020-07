Orbán Viktor kibékült Simicska Lajossal? - 5 millió forintot kapott a Fidesz volt pénztárnokának panziója

Már nem lehet annyira ellenséges a viszony Orbán Viktor miniszterelnök és Simicska Lajos, a Fidesz volt pénztárnoka között, ugyanis a Miniszterelnöki Kabinetiroda felügyelete alá tartozó Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által kiírt Kisfaludy-pályázaton Simicska Lajos utolsó megmaradt cége, a Hárskúti Mezőgazdasági Zrt. is nyert ötmillió forintot panziófejlesztésre - derült ki az MTÜ által publikált döntési listából.

Azt nem tudni, hogy Simicska Lajost értesítették-e már arról, hogy az ő pályázata is nyert. Az viszont biztos, hogy az MTÜ-nél tudták, hogy a Hárskúti Mezőgazdasági Zrt. cégnév valójában kit takar. Lapunk is megírta, hogy az APEH volt elnökének és a Közgép egykori tulajdonosának a veszprém megyei Hárskúton van panziója, ez a cég üzemelteti a Faunus Vendégházat. A legolcsóbb szoba 16 ezer forintba kerül, a narancs apartmanban viszont már 56 ezer forintba kerül egy éjszaka.

Az MTÜ vezérigazgatója, Guller Zolán múlt csütörtökön jelentette be, hogy lezárult a Kisfaludy-program magán-, és egyéb szálláshelyek fejlesztését célzó pályázata; a másfél hónapos időszakban több mint 16 ezer vidéki szálláshely pályázott, közülük 13 471 szálláshely kaphat augusztus folyamán szobánként egymillió forint vissza nem térítendő támogatást, összesen mintegy 45 milliárd forintot a kormánytól. A pályázók 84 százaléka nyertes lett, akiket a hónap végéig értesítenek, a teljes támogatást augusztus végéig mindenkinek elutalják. A pályázatokban vállalt fejlesztést, beruházást a kedvezményezetteknek legkésőbb idén év végéig kell befejezniük.

Bár Simicska Lajos most is milliárdos, azért ráfért egy kis támogatás az Orbán-kormánytól, ugyanis a Hárskúti Mezőgazdasági Zrt. 2019-ben is veszteséggel zárt. A beszámolója szerint a cég ugyan 29,8 millió forintról 32,9 millió forintra tudta növelni a bevételét, de a 2018-as 59 millió forintos veszteség után 2019-ben már 64 millió forintos veszteséget könyvelhetett el.

Fideszes parlamenti képviselők is nyertek

Más érdekes nevet is rejt a nyertesek listája: a Vertical Art Kft. négymillió forintot nyert egy hollókői panzió fejlesztésére. A cég tulajdonosai pedig Becsó Károly és Becsó Zsolt, mindketten a Fidesz parlamenti képviselői. Már korábban is volt ügyük Hollókőn: a hvg.hu írta meg, hogy Becsó Zsolt kihagyta a vagyonbevallásából azt a testvérével közös vállalkozását, amely 34 millió forintnyi uniós támogatás nyert el egy hollókői vendégház (és egy pásztói teniszcentrum) építésére.

A Kisfaludy-pályázatokról szombaton írtuk meg, hogy a kormány szerint nincs velük semmi probléma: Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára szerint nem politikai szimpátia alapján, hanem kizárólag szakmai alapon dől el az, hogy kik kapnak turisztikai fejlesztési támogatást. Ezeket a fejlesztéseket ugyanis magyar emberek hajtják végre, magyar embereknek adnak munkát, a magyar turizmus és a magyar gazdaság bővüléséhez járulnak hozzá. Mészáros Lőrinc szállodái például konkrétan 17,7 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kaptak.

Simicska vs. Orbán

Már több mint öt éve történt, hogy Simicska Lajost annyira felidegesítette Orbán Viktor, hogy trágár szavakkal nyilatkozott róla. Azóta 2015. február 6-a a G-nap. A Fidesz akkor két legerősebb emberének harca a 2018-as választásokig tartott, ami Orbán Viktor győzelmével és Simicska Lajos kapitulációjával végződött. Teljes cégbirodalmától megvált, aminek jelentős része aztán Mészáros Lőrinc felcsúti milliárdos körénél landolt. Azóta ez az első eset, hogy Simicska Lajos újra kormányzati forrásokhoz jut, ami a kibékülés jele is lehet.