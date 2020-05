Orbán Viktor: különleges bevetési egységet hoztunk létre

"Ha bárhol az országban, megjelenik egy ilyen felszaporodás, akkor azonnal odamegy a bevetési egység és lokalizálja a fertőzést" - mondta a kormányfő. Szerinte ez nemcsak a második hullám miatt lesz fontos, de az élet újraindítása idején is nagyobb biztonságot ad.

Úgy véli, a második hullámban fel kell készülni arra is, hogy egyes helyeken, idősotthonokban és kórházakban megszaporodhatnak a fertőzések. Ezért Orbán arra kérte az operatív törzset, hogy hozzon létre egy speciális bevetési egységet többek között járványügyi, katasztrófavédelmi szakemberekkel.

A miniszterelnök szerint fel kell készülni arra, hogy ősszel lesz a koronavírus-járványnak egy második hulláma is. "Az nem érhet minket úgy, mint most az első hullám" - nyomatékosította Orbán Viktor.

