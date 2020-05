Orbán Viktor: októberben-novemberben jöhet a járvány második hulláma

"Lesz második hullám. Nyáron lelassulhat a járvány, utána jön a második szakasz, október-november környékén"

- mondta el Orbán Viktor a szokásos, péntek reggeli interjújában a Kossuth rádión.

A miniszterelnök többször is kihangsúlyozta, hogy az ország megnyerte az első csatát a koronavírussal szemben - ezért jönnek hétfőtől a fokozatos lazítások, legalábbis Budapesten és Pest megyén kívül - de még nem szabadultunk fel. "A vírus nem ment el", az orvosok többsége szerint nincs olyan világjárvány, aminek csak egy hulláma van.

Fotó: MTI

Orbán szerint sikerült felkészíteni az egészségügyet arra, hogy ne maradjon koronavírusos beteg ellátatlanul, akkor sem, ha hirtelen nagy hullámban támadna a járvány. Ha pedig sikerül Budapesten a halálozások számát csökkenteni, nem fognak habozni, a fővárosban is újraindulhat a normális élet.

A gazdaságvédelmi intézkedésekről a miniszterelnök azt mondta, lesznek szilánkszerű biztató hírek, de összkép nem lelkesítő. A 2008-as válság kezeléséből adódik a legtöbb tapasztalat a mostani válság kezelésére, akkor is kiválasztották a vezércsillagot, amihez igazítani lehetett a legtöbb lépést, és 2010-ben ugyanaz volt a pont, mint most. Ez pedig a munkahelyek kérdése. Orbán szerint ha van munka, még ha nem is olyan, amit az ember szeretne, akkor van esély.

Orbán most is a munkahelyek védelmére koncentrál, és megismételte, hogy annyi munkahelyet fognak létrehozni, amennyit a vírus megszüntet, erre a miniszterelnök személyes garanciát vállalt.

Az interjúban Orbán még ekézte az ellenzéket, a nemzetközi kritikusait, és sorosozott is egyet. Zárszóként boldog anyák napját kívánt.

