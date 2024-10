Orbán Viktor testvére is nagy bizniszhez jutott

A következő három évre Mészáros Lőrinchez és Orbán Áronhoz, a miniszterelnök testvéréhez köthető cégek nyerték el a Központi Nyomozó Főügyészség (KNyF) épületeinek őrzésére kiírt, nettó 1,1 milliárdos közbeszerzést. A megbízásért még két cég indult, őket azonban kizárták – írja az Átlátszóra hivatkozva a telex.

Az ingatlanokat már évek óta a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő Nemzetközi Testőr Biztonságszolgálati Kft (NTB)látja el, mellette futott be győztesként a Bank Biztonság Bizalom Zrt(BBB) a cikk szerint. Utóbbi cég egyik tulajdonosa a Multi Shoot Zrt, amelynek Orbán Áron az ügyvezetője – a cég neve Orbán Áron vízumlobbis ügyében is szerepet játszott. A Bank Biztonság Bizalom Zrt a KNyF mellett többek között a Fővárosi Ítélőtáblának és a Paks II. Atomerőmű Zrt.-nek is dolgozik - tette hozzá a portál. A telex utalt rá, hogy az NTB-t – amely már 2016 óta védi az ügyészségi épületeket – még 2022-ben vásárolta meg Mészáros Lőrinc cége.