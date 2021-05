Orbán Viktor újabb sikere: megosztotta az ellenzéki önkormányzatokat - Pécs hálás, Budapest dühös

Meglehetősen vegyes érzelmekkel fogadták a lapunk által megkérdetett önkormányzatok, hogy a kormány mindössze 23 milliárd forinttal kompenzálja 27 település veszteségeit. Az Orbán Viktor miniszterelnök által bejelentett gazdaságvédelmi intézkedések egyike volt, hogy a kis- és középvállalkozások, valamint az egyéni vállalkozók iparűzési adóját január elsejétől a felére (1 százalékra) csökkentették.

A 25 ezer fő alatti településeknek a kormány automatikus kompenzációt ad két részletben (júniusban és októberben), de a nagyobb önkormányzatok pénzügyi helyzetét egyenként tekintették át. Mintegy 70 nagyobb önkormányzat (ebbe a fővárosi kerületek is benne vannak) közül végül csak az említett 27 kapott kompenzációt, amiből általános működési kiadásokra is költhetnek. Nem kapott támogatást Győr, Székesfehérvár, Veszprém, Siófok, Tatabánya és Budapest.

A likviditási helyzet lehetett a fő szempont. Én azt is gondoltam, hogy végül egy önkormányzat sem fog kapni. Nagyon vegyes a kép. A kormány elmondhatja, hogy adott is, meg nem is adott. Az iparűzési adó megfelezése mintegy 150 milliárd forintot jelent, ennek mintegy a felét kapják vissza a települések