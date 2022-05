Orbán Viktor utasította Mészáros Lőrincet, hogy finanszírozza Le Pen kampányát?

Április 6-án lezajlott a Magyar Bankholding két tagbankja, a Budapest Bank és az MKB Bank egyesüléséhez kapcsolódó technikai és informatikai átállás. Az egyesült MKB Bank április 5-től 66 városban, összesen 143 bankfiókkal és 184 ATM-mel szolgálja ki az ügyfeleket. Az egyesülés lezárulásával újabb mérföldkőhöz ért a magyar pénzügyi piacon meghatározó szerepet betöltő, egységes bank létrehozására irányuló építkezés, aminek következő állomása a Takarékbank integrálása.

A 444.hu által szemlézett Financial Times cikk egészen a 2010-es évektől ismerteti, hogyan váltak előbb bűnbakká a bankok, majd hogyan alakította ki a NER holdudvar számára a kormányzat az utat, hogy létrehozza a több mint húsz százalékos piaci részesedéssel rendelkező OTP hozzá hű versenytársát és teremtse meg a feltételeit egy olyan bankrendszernek, ahol a hazai tulajdonosok előnyben vannak a külföldi pénzintézetekhez képest.

"Orbán Viktor közvetlen utasítására volt szükség, hogy az MKB Bank hitelt nyújtson a szélsőjobboldali francia elnökjelölt, Marine Le Pen kampányának" – írja a brit Financial Times két, a folyamatra rálátó forrására hivatkozva.

A FT szerint a bank vezetése, sőt még a tulajdonos, Mészáros Lőrinc is vonakodott ebbe belemenni, de végül a miniszterelnök akarata érvényesült, és a Bankholding egyik hitelügyintézőjét küldték Párizsba, hogy aláírja a papírokat Le Pennel.

Kapcsolódó cikk Sikkasztással vádolják Le Pent Egy héttel a francia elnökválasztás második fordulója előtt az uniós csaláselleni hivatal (OLAF) vizsgálatai alapján indulhat eljárás Franciaországban Marine Le Pen ellen.

A brit napilap arra is felhívja a figyelmet, hogy az MKB Bank mögött álló Bankholding az Orbán-kormány és Mészáros Lőrinc többségi felügyelete alatt áll, ezek a körök kapják tőle a legnagyobb hiteleket is. A lap által megkérdezett szakértők egyetértettek abban, hogy ha az óriási hitelekben részesült cégek, köztük Mészáros Lőrinc és Tiborcz István érdekeltségei egy kormányváltás után elveszítik állami szerződéseiket, az így kieső törlesztések a Bankholding többi ügyfelének pénzét is veszélybe sodorhatják.

Az óriásbank a cikk szerint akkor lehet sikeres, ha a következő négy-öt évben állami szerződések nélkül is működővé teszik, a kockázatokat azonban csak növeli az olyan közvetlen kormányzati befolyás, ami a Marine Le Pennek nyújtott hitel esetében is megmutatkozott. A Financial Times arra is rámutatott, hogy a bankfelügyeletet ellátó Magyar Nemzeti Bank elnökének fia is érdekelt a Bankholdingban.