Óriásit zuhant a magyar gazdaság a koronavírus-járvány miatt

Varga Mihály ugyanakkor mostani posztjában azt is megjegyezte, a HGI-ábra azt is jelzi, hogy megkezdtük a visszakapaszkodást.

Persze ha úgy vesszük, akkor a fentiekben nincs semmi meglepő, csak azt tükrözi vissza, hogy a GDP alakulását illetően továbbra is megmaradt a jelentősnek tekinthető eltérés a fiskális és a monetáris politika között. Ez a jövő évi költségvetés elkészítésekor nyilvánult meg a legmarkánsabban. A PM a 2020-as évre 3 százalékos visszaeséssel számol, ezzel szemben az MNB március végén 2-3 százalékos növekedést vetített előre, s e prognózisán ugyan június végén rontott , ám az még így is pluszt, 0,3-2 százalékot jelez. Mindenesetre a kormány végül a PM előrejelzését fogadta el , arra alapozva számították ki a 2021-es büdzsét.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Ez azért figyelemreméltó, mert a Magyar Nemzeti Bank (MNB) is felállított egy mutatót a gazdasági konjunktúrára, amely viszont azt jelezte, hogy a második negyedévben éves bázison 7 százalék körüli lehetett a visszaesés. A mélypont április volt, de májusban és júniusban már megindult a kilábalás.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!