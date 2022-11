"Oroszország arcon köpte a G20 képviselőit"

Vitalij Klicsko, a város polgármestere szerint legalább egy ember meghalt, miután a fővárosban, Kijevben három lakóépületet sújtottak. Elmondta, hogy az épületek Kijev Pechersk kerületében, az elnöki adminisztrációtól északra fekvő lakónegyedben voltak. Klicsko elmondta, hogy az orvosok és a mentők a helyszínre tartanak. A támadás következtében országszerte elterjedt áramszünetekről számolnak be.

Az ukrán elnöki adminisztráció vezetője, Andrij Jermak azt mondta, hogy a támadás válasz volt Volodimir Zelenszkij elnök keddi, a G20-hoz intézett beszédére. Zelenszkij felszólította a vezetőket, hogy támogassák Ukrajnát, hogy a feltételek szerint vessen véget – az elsődleges az, hogy az orosz csapatok elhagyják egész Ukrajnát, beleértve a 2014-ben elfoglalt területeket is, és megakadályozza az „orosz agresszió” megismétlődését.

Lavrov a G20-ak keddi bali csúcstalálkozóján újságíróknak azt is elmondta, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete tájékoztatta őt az Egyesült Államok és az EU írásos ígéreteiről, amelyek célja az orosz gabona és műtrágya világpiaci exportja előtt álló akadályok megszüntetése. Lavrov elmondta, hogy ezzel kapcsolatos kötelezettségvállalásokat kapott António Guterres ENSZ-főtitkártól.