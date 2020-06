Orvosi eszközminősítő céget alapított a magyar állam

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet révén derült ki, a napokban újabb céggel gyarapodott a magyar állam. A kedd este megjelent kormányrendeletben csupán az állami tulajdonban álló gazdasági társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségeket gyakorló személyt jelölik ki. Ennek értelmében a NEOEMKI Nemzeti Orvostechnikai Eszköz Megfelelőségértékelő és Tanúsító Kft. felett a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter, Bártfai-Máger Andrea gyakorolja a tulajdonosi jogköröket 2022. december 31-ig.

Fotó: Pixabay Fotó: Pixabay

Az említett társaság cégkivonatából ugyanakkor kiderül, ez nem egy felvásárolt, államosított, hanem egy egész frissen - a koronavírus-járványtól nem függetlenül - alapított cég. Gondolhatunk részben arra is kiváltó okként, hogy a Kínából érkezett védőmaszkokkal kapcsolatban minőségbeli problémákról lehetett olvasni, részben pedig arra is, hogy a járvány miatt a kormány szeretné az orvosi védőfelszerelések hazai gyártását is felfuttatni. Ha a jövőben a mostanihoz hasonló helyzet állna elő, akkor a magyar védekezés ne külföldi szállítmányoktól függjön.

Az állam a céget 2020. március 27-én alapította, igaz, a cégbíróság csak jóval később, május 14-én jegyezte be. A 3 millió forintos jegyzett tőkével létrehozott Kft. fő tevékenysége - a nevével összefüggően - műszaki vizsgálat, elemzés lett, de felvették még az üzletviteli tanácsadást, egyéb szakmai, tudományos tevékenységet, műszaki tanácsadást is.

Ügyvezető László Imre lett - a XI. kerületi polgármesterrel csak névazonosság van -, a három tagú felügyelő bizottságba került