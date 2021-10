Öt hónapja nem haltak meg ennyien a Covid miatt, mégsem nő az oltottak száma

A legfrissebb tájékoztatás szerint az elmúlt 24 órában összesen 1701 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 852 214 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az új fertőzöttek száma valamivel alacsonyabb a legutóbbi, három napra szóló adat napi átlagánál, de az elvégzett tesztek száma is jóval alacsonyabb - ezúttal 11 229 tesztből lett ennyi új pozitív, ami 15,1 százalékos pozitivitási rátát jelent. Ez mintegy 3 százalékpontos ugrás az előző napok átlagához képest.

Elhunyt 44 beteg, így az elhunytak száma 30 611 főre emelkedett. Ilyen magas napi halálozási számot utoljára május 23-án láthattunk.

A gyógyultak száma ezúttal csa 266-tal nőtt, jelenleg 795 828 fő mondhatja el magáról hivatalosan, hogy átesett a fertőzésen. Az aktív fertőzöttek száma 1391-gyel 25 775 főre emelkedett.

1 685 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, egy nap alatt 97-tel emelkedett ez a szám. Jelenleg 197-en vannak lélegeztetőgépen, 6-tal többen, mint egy nappal korábban.

A beoltottak száma 5 941 073 fő, közülük 5 721 531 fő már a második oltását is megkapta, 1 millió 120 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették. A harmadik oltást felvevők száma 16 ezerrel nőtt, azok száma viszont, akik most szánták rá magukat az oltásra, mindössze 2408-cal.

Miközben tehát a járványgörbék egyre meredekebbek, az oltottsági görbe folyamatosan laposodik.