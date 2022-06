PDSZ: annyira kevés a tanár, hogy a kormánynak engednie kell majd

Komjáthy Annával, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) újonnan választott országos választmányának elnökével a Szabad Európa készített interjút. A pedagógusok szakszervezetei a jövő héten szeretnének leülni tárgyalni a kormányt képviselő Maruzsa Zoltán államtitkárral.

Arra a kérdésre, hogy a tavaszi, eredménytelennek bizonyult sztrájk után hogy látja az esélyeiket, Komjáthy Anna így válaszolt:

" Bizonyos értelemben mondhatjuk, hogy rosszabb pozícióban vagyunk, igen. Másfelől viszont azt gondolom, hogy most még rosszabb a helyzet az oktatásban, mint akár fél évvel ezelőtt volt. Amikor októberben bejelentettük a közös sztrájkbizottságot, több tanár volt a pályán, mint most. Nem mondhatom, hogy ez egy pozitív fejlemény, de ilyen szempontból nem romlottak a pozícióink. Azt gondolom, ha ez így folytatódik – márpedig nagyon úgy tűnik –, akkor egyre kevesebb tanár lesz a pályán, és egyre nagyobb kényszer nehezedik majd a kormányra, hogy megállapodjon."

Szóba került az is, hogy a nemrég elfogadott rendelet alapján gyakorlatilag elvették a pedagógusoktól a sztrájk jogát.

Így sztrájkoltak a budapesti II. Rákóczi Ferenc Gimnázium tanárai. Fotó: Facebook

"Abban tulajdonképpen igazat kell adnom Pintér Sándornak, hogy a polgári engedetlenség egy jogon kívüli kategória. Akár fogalmazhatunk úgy is, hogy fegyelmi kérdésnek tekinti, hiszen pontosan ez a lényege. A polgári engedetlenség arról szól, hogy ha valaki egy fontos, erkölcsileg és mindenféle más szempontból igazolható érdeket nem tud a jog eszközeivel érvényesíteni, akkor tudatosan olyan területre lép, amely nem a jog eszköze, hanem az engedetlenségé, tehát megtagad valamit, mert a jog nem ad más lehetőséget neki. Ilyen értelemben tehát Pintér Sándornak igaza van. A másik kijelentéséből, hogy tanítani csak ott lehet, ahol rend van, arra kell következtetnem, hogy olyan miniszter kezébe került az oktatás, akinek nem sok köze van hozzá. Mert az, akinek tapasztalata van iskoláról, tanításról, tanulásról, tudja, hogy a pedagógiának nem a kényszerítés, hanem az együttműködés a legfőbb eszköze."

Komjáthy Anna azt is elmondta, hogy ők maguk sem tudják pontosan, mekkora a pedagógushiány, mert "friss, hiteles adatot elég nehéz szerezni", ezt csak a szülők, a gyerekek és a tanárok tudják az iskolákban, mindenesetre az ellátandó órák számával el lehet fedni ideig-óráig a hiányt, de attól nem kapnak színvonalas oktatást a gyerekek. Eddig az általános iskolákban volt rosszabb a helyzet, de információk alapján úgy látják, a friss pályaelhagyások nagy része a középiskolákat érinti.

És a helyzet csak rosszabb lesz.

"Először is most indultak be a pályaelhagyások, ezenkívül nyilván nem titok, hogy a sztrájktörvényt szigorító, ellehetetlenítő akciók következtében akkora felháborodás tört ki, hogy egy alulról jövő mozgalom indult el. Egy hét alatt több mint száz bejelentés érkezett hozzánk letétbe helyezett felmondólevélről, és azt gondolom, hogy ennél a valós szám jóval magasabb."