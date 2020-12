PDSZ: azonnal rendeljék el a téli szünetet január 4-ig

Ezek a kormány, hivatalos száraz számai, melyek alapján nekik teljesen másmilyen a matek:

10 ezer helyszínen 181 506 teszt

Bölcsődék : 79 százalékos részvétel, 11 113 teszt, 195 pozitív, 1,8 százalékos átfertőzöttség.

: 79 százalékos részvétel, 11 113 teszt, 195 pozitív, 1,8 százalékos átfertőzöttség. Óvodák : 74 százalékos részvétel, 34 964 teszt, 811 pozitív, 2,3 százalékos átfertőzöttség.

: 74 százalékos részvétel, 34 964 teszt, 811 pozitív, 2,3 százalékos átfertőzöttség. Általános iskolák : 73 százalékos részvétel, 95 102 teszt, 2 170 pozitív, 2,3 százalékos átfertőzöttség.

: 73 százalékos részvétel, 95 102 teszt, 2 170 pozitív, 2,3 százalékos átfertőzöttség. Szociális intézmények : 24 352 teszt, 911 pozitív, 3,73 százalékos átfertőzöttség.

: 24 352 teszt, 911 pozitív, 3,73 százalékos átfertőzöttség. Szakképzés : 64 százalékos részvétel, 5 653 teszt, 146 pozitív, 2,6 százalékos átfertőzöttség.

: 64 százalékos részvétel, 5 653 teszt, 146 pozitív, 2,6 százalékos átfertőzöttség. Egészségügy : 10 222 teszt, 1,96 százalék a pozitív tesztek aránya.

: 10 222 teszt, 1,96 százalék a pozitív tesztek aránya. véleménye szerint a fertőzöttek aránya „szerencsére alacsony”, 2.4 százalék. Az államtitkár elmondta, hogy ez a „teljes létszámra vetítve” 1,66 százalék – ami a nemrég Szlovákiában és Bajorországban mért adatokhoz hasonlíthatóan alacsony szám.

Pedagógustesztelés: nem jön ki a matek. Fotó: Depositphotos Pedagógustesztelés: nem jön ki a matek. Fotó: Depositphotos

Annak, hogy az önkéntes tesztelésen ennyien vettek részt, a PDSZ szerint a legfőbb ok, miszerint hiába kérik hónapok óta, hogy egyszerűsítse a kormány a foglalkozási megbetegedésért járó 100 százalékos táppénz igénylésének módját, - a betegek azonnal megkaphassák azt -, még mindig nem történt meg. 60 százalékos táppénzből pedig nem tudnak megélni hetekig a dolgozók, ezért többen minden körülményt vállalva inkább bemennek az intézménybe.

György István államtitkár az adatok ismertetése után így számolt: "a pozitivitás alacsony, a gyorstesztelésen megjelentek mindössze 2,44 százaléka lett pozitív, ami 4 436 főt jelent összesen. A teljes érintett létszámra viszonyítva viszont ez az arány 1,64 százalék, amely a Szlovákiában és Bajorországban elvégzett nagycsoportos tesztek eredményével nagyjából azonos, illetőleg ahhoz hasonló”.

A PDSZ ezt nem érti: véleményük szerint az alkalmazott teszttípus sajátossága, hogy míg a pozitív eredmények biztosnak tekinthetők, addig a negatív teszteredmény megbízhatósága igen csak kérdéses, 50 százalék körüli. Ez azt jelenti, hogy az államtitkár által egyébként külön hangsúlyozott 97,6 százalék körüli negatív eredményben sok ezer potenciálisan fertőző pozitív maradhatott detektálatlanul – ha a jelenlegi arányokkal számolunk, akkor alapos okunk van feltételezni, hogy a valós szám – csak a teszteltek körében – valahol 6 600 fő és 3,66 százalék körül lehet.

Ezek a számok viszont nem tartalmazzák azokat, akik betegek voltak éppen, vagy karanténban vannak, mert kontaktszemélyek. Ezen felül pedig az esetek túlnyomó többségében nem történt semmilyen intézkedés az intézményekben, amikor pozitív teszteredmény született azon túl, hogy hazaküldték a fertőzött kollégát.

Az államtitkár 1,64 százalékos átfertőzöttségi adat mellé azt is mondta, hogy Szlovákiához hasonlóak. A PDSZ ugyanakkor kiemeli: Szlovákiában a letesztelt közel három és félmillió főből 1,06 százalék pozitív esetet találtak. Így a teszteredmények alapján (2,44 százalék) ez a szám nálunk közel két és félszer magasabb, mint Szlovákiában volt, ha pedig a tesztelés ismert bizonytalanságával is kalkulálunk (3,66 százalék), akkor több mint három és félszer rosszabb eredményt kapunk északi szomszédunknál. Azt pedig senki sem tudja, már most hányan vannak karanténban, hányan táppénzen a kollégák közül, így ki sem derülhet a valós szám. 5, 8 , 10 százalék?

A PDSZ szerint a tesztek a kormány által ismertetett jellegzetességeiből adódóan nagyjából 1 600 fő felderítetlen maradt (a hamis negatív eredmények miatt). Hasonlóképpen, a nem tesztelt nagyjából 30 százaléknyi munkavállaló közül, a közzétett arányokkal számolva további 1400 fő felderítetlen pozitív vírushordozó lehet. Ez további 3 ezer olyan személy, akik jelenleg a vírust terjeszthetik az oktatási intézményeken belül. Azaz összességében 6 ezer körüli főről lehet szó a tesztekből számolva. Ehhez jönne hozzá az a sok ezer karanténban vagy táppénzen lévő személy – róluk semmilyen adattal nem rendelkeznek (leszámítva azt, hogy a kormány most közzétett adataiban ők makkegészségesek).

Mindezek után a PDSZ azt kéri, hogy