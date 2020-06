Polt Péter tehetetlen, nem vizsgálhatja Mészáros Lőrinc villámgyors pályázatait

Nem csinált belőle titkot, sőt büszke is volt arra Guller Zoltán, az MTÜ vezérigazgatója , hogy állami pénzből segítik a szállodák fejlesztését. Május közepén beszélt arról, hogy 85 milliárd forint összegű vissza nem térítendő támogatást ad az ügynökség a 100 szoba feletti szállodák építésére és felújítására a vidéki Magyarország területén, 35 szálloda építése és fejlesztése eredményeként 1500 új szoba jön létre és 4200 megszépült szoba áll majd a vendégek rendelkezésére.

Ez gyorsan ment, hiszen csak december 20-tól lehetett pályázni, vagyis a karácsonyi és szilveszteri ünnepnapokat is számítva 18 nap alatt sikerült többszörösen kimeríteni a keretet. A szállodások gyorsaságából arra is lehetett következtetni, hogy már a fiókban voltak a kész pályázatok , csak az MTÜ felhívására vártak. Ilyen rövid idő alatt ugyanis elég nehéz a pályázathoz szükséges precíz üzleti tervet, piackutatást, és számos bürokratikus nyomtatványt elkészíteni és beadni.

