Új cápák köröznek a Rác fürdő körül

A Fővárosi Törvényszék újfent meghosszabbította a Rác Fürdőt felújító és szomszédos hotelt felépítő két beruházó cég felszámolási eljárását. A felszámoló ezúttal a folyamatban lévő peres eljárásra, illetve a vagyon értékesítésére tekintettel kérte a zárómérleg elkészítési határidejének kitolását. A Rác Beruházó Kft. ügyében a határidő meghosszabbításához az is hozzájárult a Fővárosi Törvényszék Mfornak küldött tájékoztatása szerint, hogy az adós megkísérelt egyezséget kötni a hitelezőkkel.

A magyarázat kissé sántít, mivel az Mfor korábbi információi szerint a két eljárás alá vont cég, a Rác Nosztalgia Kft. és a Rác Beruházó Kft. magántulajdonosainak egyezségi ajánlatát már tavaly megvitatták és el is utasították a hitelezők. A Fővárosi Közgyűlés májusban arra utasította a REK Rác Fürdő Eszközkezelő Kft. ügyvezetőjét, hogy a fürdő és a hotel felszámoló általi értékesítése során mindkét felépítmény, azaz a teljes ingatlan együttes tulajdonjogának megszerzése érdekében 7,4 milliárd forint összeghatárig ajánlatot tegyen. Könnyen lehet, hogy ez sem lesz elég és a főváros szájából kiéneklik a sajtot.

Az események megértéséhez azonban kissé vissza kell mennünk az időben. A főváros 2002-ben hozta létre a Rác Nosztalgia Kft.-t a fürdő felújítására. A főváros az építmények alatti földterületet vitte a közös üzletbe, míg a betársuló Rác Beruházó Kft. magára vállalta a felújítást és egy 67 szobás szálloda megépítését. A 16 ezer négyzetméteres komplexum kivitelezése 2005-ben kezdődött, a nyitást 2010 májusára ígérték. Csakhogy a választásokon a beruházást már korábban is élesen támadó Tarlós István került a főpolgármesteri székbe. Nem sokkal az új apparátus felállása után elszámolási vita támadt a beruházók és a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei (BGYH) Zrt. között, amely néhány hónap múlva váratlanul bíróság elé citálta a Rác Nosztalgia Kft.-t, amelynek negyedrészben maga is tulajdonosa volt. Egy év múlva peren kívüli egyezséget kötöttek, de akkorra már kicsúszott a főváros kezéből az irányítás.

A beruházáshoz 7,6 milliárd forintos kölcsönt nyújtó MFB ugyanis szintén teljesen váratlanul felmondta a beruházó céggel kötött hitelszerződését. Úgy tűnt, dobra verik a fürdőt és a szállodát. Ezzel viszont elúszott volna a 250 milliós állami támogatás és az apportként bevitt önkormányzati telek. A főváros rémületében erősen diszkont­áron megvásárolta az MFB követeléseit, majd alkudozásba kezdett a Rác Nosztalgia Kft.-vel, de nem sokra jutottak. Ekkor alapították a REK Rác Fürdő Eszközkezelő Kft.-t, amelybe bevitték a beruházáshoz tartozó követeléseket, a felépítmények BGYH részét. 2016 nyarán a pekingi székhelyű Towercrest Group 8,8 milliós ajánlatot tett a fürdőre, de a főváros a 400 millió forintos biztos nyereség és a létesítmény gyors megnyitása helyett inkább felszámolási eljárást kezdeményezett a Rác Nosztalgia Kft., illetve a Rác Beruházó Kft. ellen. Nem sokkal később a kormány stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodási szervezetnek nyilvánította a két beruházó céget, amelyek felszámolása így a Nemzeti Reorganizációs (REORG) Kft.-hez került.

A feladatot Seszták Miklós akkori fejlesztési miniszter „emberének” tartott Börcsök István felszámoló biztos kapta meg. Csakhogy közben a háttérben újraosztották a lapokat.

2016 őszén azzal az ötlettel kereste meg a fővárost az MFB, hogy bontsák fel a korábbi megállapodást, amelynek keretében az önkormányzat 2,2 milliárd forintért megvette a beruházók 7 milliárdra rúgó banki adósságát. A bank kötbérrel biztosított vállalást tett volna arra, hogy az általa képviselt potenciális befektető 8 hónapon belül megnyitja a szállodát és a fürdőt, kamat címén pedig 890 millió forintot fizetett volna a fővárosnak. A titokzatos befektető az akkori hírek szerint az Orbán Ráhel – Tiborcz István házaspár érdekköréből került volna ki. A Fővárosi Közgyűlés kínosra sikeredett közjáték után ezt az ajánlatot is visszautasította. Tarlós ezután már hiába ült le Szeszták Miklós fejlesztési miniszterrel tárgyalni, az eljárás megfeneklett.

A felszámolás azóta túlfutott minden törvényi határidőn. A Rác Beruházó Kft. felszámolását 2016 nyarán, míg a Rác Nosztalgia Kft.-ét 2016 decemberében rendelte el a Fővárosi Törvényszék. A stratégiailag kiemelt gazdálkodószervezetek felszámolási zárómérlegének elkészítésére 270 napot ad a törvény, de ez meghosszabbítható. A kényesebb ügyek évekig húzódnak. A főváros eleve másfél-két évvel számolt. De lassan mindkét cég esetében eléri a három évet.

Az üres színpad mögött azonban nagy a mozgás. A felszámolást végző REORG-ot korábban felügyelő Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója, Szivek Norbert (Tiborcz István többszörös üzleti partnere) távozott az állami vagyonkezelő cég éléről. A REORG pedig a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszterhez került. Idén szeptemberben Börcsököt Koller Dávid Mihály váltotta. A törvényszék most őt szólította fel az eljárás mielőbbi befejezésére és a felszámolási zárómérleg elkészítésére.

A felszámolási zárómérleg elkészítése előtt a felszámolónak meg kell kísérelnie az adós vagyonának értékesítését. A hitelezőknek ugyanis – a felszámoló magyarázata szerint - kiemelt érdeke a vagyon értékesítése, megmaradt vagyontárgyak felosztása helyett. Az értékesítést a felszámoló végzi. Az új felszámoló Koller Dáviddal kapcsolatban többen is megemlítették a Mfor-nak Jellinek Dániel, az Indotek Group vezérigazgató- tulajdonosának nevét.

A cégcsoport az elmúlt években elsősorban a B és C kategóriás kereskedelmi ingatlanok piacán aratott (övék sok más mellett az EMKE, a Focus Point és Csepel Művek jelentős része), de több lakópark fejlesztésében is részt vett a cég, miközben jelentős szereplőjévé vált a követeléskezelési piacnak is. A közelmúlt nagy bevásárlásai közé tartozik számos bevásárlóközpont - Corvin, Duna, Szeged és Debrecen Plaza mellett a marosvásárhelyi Promenada Targu Mures -. De talán ezeknél is nagyobb dobás volt a Gellért Szálló megvásárlása.

A szállodát birtokló céget 8,5 milliárdért vásárolta meg az Indotek csoport. A szállodabiznisz felé történt nyitást az ágazat magas jövedelemtermelő képességével indokolta Jellinek. A hotelt az átépítésig Danubius Hotels működteti tovább, de utána egy nemzetközi hotelláncot kívánnak megbízni vele. (Az üzlet nem érinti Szent Gellért Gyógyfürdőt, az továbbra is Budapest fürdőit kezelő önkormányzati vállalat tulajdonában marad.)

A Gellért Szálló eladásának híre már tavaly februárban felröppent, de a Danubius Hotels hevesen tagadta, hogy tárgyalnának. Idén nyárra mégis nyélbe ütötték az üzletet, igaz nem az korábban feltételezett vevővel, Mészáros Lőrinc valamely cégével, hanem az Indotek Grouppal. De sokakban felmerült, hogy a hotel gyorsan továbbfolyhat az Indoteken majdani végső - Mészáros közeli - tulajdonosához. S talán így lehet ez a Rác Fürdővel, illetve a mellé épült szállodával is. Az Mfor kérdéseire az Indotek szűkszavúan csupán annyit válaszolt:

Csoportunk nyitott minden befektetési lehetőségre és nagyon sok lehetséges projektet megvizsgálunk, de az Indotek Group nem kíván semmilyen, az épületegyüttes sorsával kapcsolatos sajtóhírt, vagy találgatást kommentálni.

Az események optikáján azért csiszol egy kicsit az a tény, hogy a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Opus Global Nyrt. júniusban bekebelezte a Konzum Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt.-t és a fúzió révén Magyarország legnagyobb befektetési holdingja jött létre. Az akkor bejelentett stratégia szerint a bank-, a pénzügyi és a telekommunikációs szektor mellett az ingatlanpiacon terjeszkednének. Az értékes portfólióba kiválóan illene a Gellért és a Rác Szálló, még akkor is, ha a fürdők egyelőre fővárosi kézben maradnának.

A felszámoló pedig továbbra is dobra verné a Rác fürdőt és a szállodát. A főváros csupán a fürdőt venné meg, üzemeltetését a BGYH végezné. A hotelt nem vennék a nyakukba. A létesítmény kettéválasztásával megszabadulnának a szállodafelújítás milliárdokra taksált nyűgétől, és a korábbi vízhasználati viták is lezárhatók lennének, míg a létesítmény alatti, illetve az előtte lévő sétány telkéért földhasználati díjat kérhet a főváros.

A fürdő elkerülhetetlenné vált felújításához szükséges hitelfelvételre egyébként már tavaly szeptemberben áldását adta a közgyűlés, bár a fürdőigazgatóság - ahogy erre a cég felügyelő bizottsága felhívta a figyelmet – olyan ingatlan felújítására készült 2 milliárdos hitelt felvenni, ami még nem is az övé. Ezt az aprócska akadályt végül úgy ugrották át, hogy a kölcsönszerződést aláírhatja a cég, de a pénzt csak akkor hívhatja le, ha jogilag is tiszta lesz az ingatlan. Erre pedig – mondta akkor sokat sejtetően Tarlós István – most már minden esély megvan.

A sietséget azzal indokolta Szőke, hogy a hitel kormányzati jóváhagyásának 4-5 hónapos átfutása éppen leketyeg, mire a fürdő a BGYH-hoz kerül, és hozzáláthatnak a felújításhoz. Másrészt abban bízhattak az érintettek, hogy az ügynek új lendületet ad az Orbán és Tarlós között létrejött választási alku. A kormány által támogatott 62 projekt közé információink szerint a Rác Fürdő is bekerült. Csakhogy most Gulyás Gergely kancelláriaminiszter bejelentette, hogy Tarlós leváltásával ez a megállapodás is megy a kukába. S akkor a Rác Fürdő kálváriája újabb bukófordulóhoz érkezhet.