Rákaptak a hazai milliárdosok a magánrepülős utazásokra

A hazai milliárdosok is egyre gyakrabban ülnek sugárhajtású magángépekre. A private jet-ek piaca az elmúlt években először a Covid - és az azzal járó utazási korlátozások -, majd ezt követően idén nyáron a reptéri káosz miatt indul ugrásszerű növekedésnek. A Budapest Airporttól kapott adatok szerint az első félévben közel négyezer gép landolt a reptéren - ez majdnem duplája a csúcsévnek tekinthető 2019-es hasonló adatnak (2415), az így érkező és induló utasok száma pedig 6728-ról 8256-ra emelkedett.

Egy hat-kilencszemélyes gép bérlése legalább 6-8 ezer euróba kerül. Fotó: Depositphotos (a kép illusztráció). Egy hat-kilencszemélyes gép bérlése legalább 6-8 ezer euróba kerül. Fotó: Depositphotos (a kép illusztráció).

A magyar milliárdosok egy része vásárol, másik része pedig bérel a menetrendtől függetlenül üzemeltethető private jeteket. Ezek pontos számáról csak becslések állnak rendelkezésre. Sajtos Zoltán, az Aero magazin főszerkesztője szerint ilyen hat-kilencszemélyes sugárhajtású gépből egy tucatnyi lehet magyar magánszemély birtokában, míg kisebb, jellemzően maximum 4 személyes - és jóval olcsóbb! - légcsavaros repülőből kétszáz feletti lehet a magyar "flotta".

Míg ez utóbbiak egy jobb autó áráért beszerezhetőek, az előbbiek ára még használtan is egymillió eurótól kezdődik.

Iparági források szerint a koronavírus-járvány két éve alatt 5-10 private jetet adtak el magyar magánszemélyeknek, illetve cégeknek. Ezeknek azonban csak egy része visel magyar lajtsromjelet és állomásozik Ferihegyen.

Fenyő Jánostól Csányi Sándorig

Az első ismert hazai private jet gépet Fenyő János egykori médiacézár birtokolta, őt Várszegi Gábor követte. Az első 100 Leggazgadabb magyar kiadvány első rangsorát 2002-ben már ő, a Fotex-cégcsoport tulajdonosa vezette. Magángépét azonban már akkor is egy sor hazai gazdagnak adta bérbe. Ezen utazott többek között Kapolyi László korábbi ipari miniszter, Demján Sándor és Csányi Sándor is - utóbbi később az OTP Bank számára egy Dassault Falcon 900 típusú repülőt vásárolt. Ez azóta is üzemben áll és bérbe is adják másoknak.

A 100 Leggazdagabb magyar 2008-as kiadásában már szerepelt Andy Vajna. A filmmogul szintén saját private jet-én fuvaroztatta magát és barátait - gépe alkalmas volt tengerentúli célpontok elérésére is! -, de bérbe is adta másoknak.

A magyar gazdagokat felsoroló - és idén 21. alkalommal megjelent kiadványban felsoroltak közül jónéhányan birtokolnak ilyen drága, 4-40 milliárd forint közötti értéken nyilvántartott repülőgépet. Értesüléseink szerint a már említetteken kívül Leisztinger Tamás, Felcsuti Zsolt, Rákosi Tamás, és Szemerey Tamás is birtokol ilyen repülőt.

Kapcsolódó cikk 25 milliárddal gazdagodott Mészáros Lőrinc Csütörtöktől érhető el 100 Leggazdagabb magyar című kiadvány, a rangsor élére ismét Mészáros Lőrinc került, aki immár 480 milliárdos vagyonnal bír.

A hazai gazdaglistán szerepel egy korábbi műrepülő bajnok is. Illés Tamás - aki 2007-ben Európa bajnok, majd egy évre rá világbajnok is lett!, a szállítmányozásban és logisztikában ért el üzleti sikereket - szintén rendelkezik magángéppel.

Ugyan nem bizonyítható egyértelműen, de vélhetően saját gépen utazik külföldre a hazai gazdaglista éllovasa Mészáros Lőrinc és Garancsi istván is. A hazai sajtóban megjelent információk szerint Mészárosé lehet az a Bombardier Global 6000-es típusú repülőgép amely osztrák felségjelzéssel (EO-LEM) közlekedik de egy időre kikerült a repüléseket figyelő rendszerekből.

Lapunk megkereste a Mészáros-cégcsoportot, de azt a választ kaptuk, hogy értesülésünkre nem kívánnak reagálni.

A NER legbelsőbb köreihez tartozik még Matolcsy Ádám, aki sajtóinformációk szerint szintén saját géppel utazik - bár ezt tavaly még tagadta. A jegybankelnök fiának repülőgépét, egy körülbelül 400 millió forintot érő, használt Bombardier 601-es típust baráti társaságának tagjai is igénybe veszik.

Kapcsolódó cikk A francia Riviérára érkezett a NER szuperjachtja és magánrepülője Idén sem kihasználatlanok a NER kedvenc luxusjachtjai és magánrepülője. Szinte néhány naponta elindulnak valamelyik európai országba, városba, kikötőbe.

A hazai privatejet-tulajdonosok között találhatóak olyan magánszemélyek is, akik nem szerepelnek a leggazdagabbak listáján. Ilyen például a Wellis cég tulajdonosa. Czafik Zsolt sajtójelentések szerint azzal keltett feltűnést hogy tavaly ősszel Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert utaztatta Pozsonyba. A jakuzzigyártó cég - amely a közelmúltban jelentette be 300 alkalmazott elbocsátását - akkor cáfolta, hogy tulajdonosa lenne a Cessna private jetnek.

Érdemesebb bérelni

Private jetet tartani egyáltalán nem olcsó mulatság. Nem csupán a vételár jelentős - még a használt gépek ára is milliós nagyságrendet tesz ki, euróban vagy dollárban -, de a karbantartás és üzemeltetés is nagyon sokba kerül. A budapesti vagy bécsi parkoltatás, rendszeres karbantartás, a személyzet bére havonta több tízezer euróra rúg, nem is beszélve a repülés költségéről, ami a mostani kerozinárak mellett óránként 3-4 ezer eurót is kóstálhat - ez utóbbi az elmúlt két évben megduplázódott.

Sokkal kifizetődőbb gépet bérelni, így egy európai célpontra akár már 6-8 ezer euróért is el lehet jutni egy hat-kilencszemélyes géppel.

Gépet bérelni tucatnyi brókertől lehet - annyi csak a teendő, hogy pár nappal az indulás előtt meg kell versenyeztetni a cégeket -, amelyek nagyképűen úgy hirdetik magukat, hogy a kuncsaft a világszerte megtalálható 12 ezer private jetből tud válogatni. Ez persze igaz is, mert bár a nyári szezonban különösen nagy a kereslet a repülők iránt, mindig akad “facér”, vagyis gyorsan igénybe vehető gép a piacon, amelyet személyzettel együtt lehet kibérelni. A sokat utazó gazdagok viszont inkább "bérletet" vesznek, és így olcsóban juthatnak repülőhöz. A time-sharing mintájára működő cégek közül a legjelentősebb a Netjets, amely itthon is piacvezetőnek számít. Úgy tudjuk, hogy hazai ügyfeleinek száma is többtucatnyira rúg. Ők havi "előfizetési díj", valamint használati díj ellenében jutnak előnyös bérleti díjú repüléshez.

A kis piac ellenére néhány magyar vállalkozás is foglalkozik repülőgépek bérbeadásával. A Fly-coop és a Dream Air kisebb, légcsavaros business gépeket ad bérbe, a Fly Team flottájában azonban már két nagyobb méretű (Hawker 400 XP és Cessna Citation 650) magánjet is megtalálható.

Oroszok megláncolva

Az oroszok ukrajnai háborúja a jetpiacot is érzékenyen érintette. Értesüléseink szerint a bécsi (scwechati) reptér betonján több tucat méregdrága magángép vesztegel. Az orosz oligarchák ugyanis március óta nem tudják használni a "játékszereiket". Hiába rendelkeznek izraeli, ciprusi stb. állampolgársággal is, a szankciókat így sem tudják kikerülni. Gépeiket nem csak egyszerűen "letiltották" a repülésről, hanem arról van szó, hogy például a hajtóműgyártók blokkolják a szükséges és kötelező karbantartásokat, így a vasmadarak nem emelkedhetnek fel a betonról. Úgy tudjuk, hogy a legjelentősebb osztrák gépüzemeltető cégnél (Avcon Jet AG.) több tucat Gulfstream-, Bombardier- és Learjet-gép áll jobb időkre várva. Mivel ezek üzemeltetése vélhetően most sem okoz anyagi gondot az orosz oligarcháknak, így eladásuk sem lehet sürgető.

Persze, ha lenne - és miért ne lenne kedvező áron!? - is vevő ezekre, akkor sem lenne könnyű eladni ezeket a méregdrága gépeket. A vevőt ugyanis alapos átvilágításnak vetik alá a repülésügyi hatóságok - s ez eltarthat akár fél évig is. Így akarják ugyanis megelőzni, azt, hogy az oroszok strómanokra írassák át a sokmilliós repülőket , s így kerüljék ki az embargót.