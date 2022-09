Rakéta csapódott be egy ukrajnai atomerőmű közelében

Alig 300 méterre a mikolajivi régióban fekvő a juzsnoukrajnszki atomerőműtől egy orosz rakéta robbant fel – írja a The New York Times. Az üzem alapvető biztonsági berendezései nem sérültek meg, azok továbbra is teljesen működőképesek maradtak, és személyi sérülés sem történt. A robbanás azonban jelentős károkat okozott az nukleáris erőművet körülvevő ipari övezetben egy vízi erőműnél – teszi hozzá a lap.

This video published by the President’s Office shows the latest shelling near the South Ukraine Nuclear Power Plant in Mykolaiv Oblast.



The missile landed just 300 meters away from the plant, damaging its premises and three power lines. pic.twitter.com/qi1Wm3Ht5C