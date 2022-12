Reagált sportköltéses összegzésünkre a honvédelmi miniszter: Gyurcsány

Lassan már hagyomány, hogy lapunk a zárszámadási törvényre alapozva összegzi, mennyit költött a kormány a sporttal összefüggésben az előző évben. 2021-ben összegzésünk szerint 420 milliárd forintot fordított a kormány a sporttal összefüggésben, ennek nagy része a versenysportra ment el, illetve létesítményekre.

Az összeggel kapcsolatban a DK-s Kálmán Olga az alábbi kérdéseket intézte a területért felelős honvédelmi miniszterhez:

A sportért is felelős honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf meglehetősen rövidre, velősre és szűszavúra fogra a válaszát a konkrétumok helyett. Mint írta:

"A baloldal mindig is - Gyurcsány Ferenc sportminisztersége és miniszterelnöksége idején is - tudatos sportellenes politikát folytatott. A kormány 2010 óta a rendszerváltást követő évek legnagyobb szabású sportlétesítmény-fejlesztését hajtotta végre, ezzel is szolgálva a tömegsport és versenysport céljait. A sport támogatása a magyar emberek jólétét és egészségét szolgálja."