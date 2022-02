Reál értékben legalább 11 százalékkal drágultak a lakások tavaly

A lakáspiac teljesítményét a 2021 januárjában bevezetett számos új otthonteremtési támogatási elem is pozitívan befolyásolta, majd az év végéhez közeledve az erősödő inflációs félelmek és a továbbra is kedvezőnek számító hitellehetőségek is a kereslet növekedésének kedveztek. Ezek együttes hatására a tavalyi évet tekintve kétszámjegyű – az első három negyedéves előzetes adatok alapján reál értéken is 11 százalék körüli – árnövekedés volt tapasztalható, de ez nem magyar sajátosság, hiszen Európa-szerte jellemző volt az ilyen irányú ármozgás - állapította meg az OTP Ingatlanpont elemzése.

A kisebb, felújított lakások most is kelendőek (fotó: pixabay.com) A kisebb, felújított lakások most is kelendőek (fotó: pixabay.com)

A legnagyobb hazai bankcsoporthoz tartozó közvetítő hálózat szerint az újépítésű lakások piacán tapasztalható drágulást a kereslet élénkülése, a szűkülő kivitelezési kapacitások és a költségek drasztikus emelkedése, majd az ősztől elérhető Zöld Otthon Program is alapvetően befolyásolta. Az építési engedélyek száma – az első három negyedévi 30 százalékos bővülésből kiindulva – 2021-ben országosan újra elérhette a 30 ezret, aminek hatására az átadott lakások volumenében idéntől várható majd újra felfutás.

Részben az előreláthatólag magas infláció miatt idén valószínűleg újra növekedni fog a befektetési céllal vásárlók száma és aránya, de emellett, az egyre erodálódó bérleti hozam miatt, az értéknövekedés a korábbinál meghatározóbb szempont kell, hogy legyen az ingatlanvásárlásokban.

„Egy éve még csak a kereslet növekedését jósolhattuk meg egyértelműen, azonban a 2020-as megtorpanás csak pillanatnyinak bizonyult és a piac a járvány hatásait is gyorsan maga mögött hagyta. Így a kedvező körülmények miatt tavaly is folytatódott a megelőző évi bázishoz viszonyított töretlen reálár-drágulás és ezzel párhuzamosan a forgalom is növekedett, éves szinten meghaladhatta a 155 ezer adásvételt” – jellemezte a tavalyi év ingatlanpiaci folyamatait Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

„A koronavírus még mindig mindennapjaink része, de az ingatlanpiac szemmel láthatóan gyorsan kiheverte a járványt és várakozásainkat túlszárnyaló, sikeres évet zártunk 2021-ben, amit nyugodtan nevezhetünk az otthonteremtés évének, hiszen a kormányzati támogatások hatása az egész piacon erősen érzékelhető volt. Számszerűsítve a tavalyi eredményeinket elmondhatjuk, hogy ingatlaneladásaink száma 21,5 százalékkal meghaladta az előző évit, a jutalékbevételünk is folyamatosan növekszik” – összegezte az eredményeket Hartlieb Balázs, az OTP Ingatlanpont ügyvezető igazgatója.

Ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy 2020-ban alacsony volt a bázis, ami a járvány miatti tranzakciószám visszaeséssel, majd az év végén tapasztalható, a 2021 januárjától elérhető otthonteremtési támogatások okozta kivárással magyarázható. A Zöld Otthon Program és a kapcsolódó, kedvezményes hitellehetőségek nyomán a kereslet robbanásszerűen megnövekedett az újépítésű lakások iránt és a lendület azóta is kitart, olyannyira, hogy a kínálat nem is tud mindig lépést tartani vele.

„2022 folyamán várakozásaink szerint még tovább élénkülhet az újépítésű ingatlanok piaca és ennek hatása elképzelhető, hogy már idén érzékelhető lesz a használt ingatlanok piacán is. Az ingatlanértékesítés és hitelezési tanácsadás szerepe az állami támogatások kapcsán egyértelműen felértékelődött az elmúlt évben, amit az is megmutat, hogy az OTP Ingatlanpont értékesítésein keresztül, az OTP Pénzügyi Pont által kihelyezett lakáshitelek értéke tavaly több mint egyharmadával nőtt 2020-hoz képest. Az egyes támogatási elemek kivezetése miatt arra számítunk, hogy a várható véghajrában is hatékony támogatást tudunk nyújtani az otthonkeresők minden ingatlanvásárlással kapcsolatos kérdésében és döntésében” – foglalta össze várakozásait Hartlieb Balázs.

Az ingatlanpiac növekedésével együtt szárnyalt a hitelpiac is, a 2021-ben felvett ingatlanhitelek összege elérte az 1400 milliárd forintot. Az államilag támogatott hitelek mellett a piaci hitelek iránt is nagy volt az érdeklődés.

„Az OTP Bank saját forgalmi adatai is alátámasztják a tavalyi év növekedését, elmondhatjuk, hogy hitelintézetünk fedte le a lakáshitelpiac közel egyharmadát, amelyben a június és július voltak a legerősebb hónapok. Az OTP Bank várakozásai szerint az otthonteremtési támogatások egyes elemeinek kivezetése miatt az érdeklődés növekedésével kell számolni az idei évben is, ezért a lakáshitelezésben az OTP Bank nem számít visszaesésre. Az ügyfelek egy szűk szegmensében megjelent az igény az online ügyintézésre, de a lakáshitel felvételekor az ügyfeleink alapvetően továbbra is a személyesen kérnek tanácsot bankfiókjainkban” – mondta Kormos Zoltán, az OTP Bank ingatlanhitelezésért felelős vezetője.

Az államilag támogatott hitelek és közvetlen állami támogatások (Családi Otthonteremtési Kedvezmény, Áfa-visszaigénylés) esetén a bank részesedése meghaladja az 50 százalékot. Az októbertől elérhető Zöld Otthon Program keretében 63 milliárd forint értekben fogadott be igénylést az OTP Bank. Ezzel a dinamikával előre láthatóan a program indulásakor meghirdetett 200 Mrd forintos keretösszeg április-május időszakban merülhet ki.