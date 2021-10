Rekordszinten a foglalkoztatottak száma

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára szerint az októberi adatok azt mutatják, hogy a regisztrált álláskeresők száma 246 ezer körül van. Schanda Tamás elmondta, a magyar munkanélküliségi ráta a legalacsonyabbak közé tartozik Európában. A legtöbb új munkahely a tartós versenyképességet megalapozó ágazatokban, az IT szektorban, a szakmai, tudományos tevékenységekben és az építőiparban jött létre. A piaci tapasztalatok is azt mutatják, hogy a munkaadóknak jelenleg nem könnyű szakképzett munkavállalót találniuk, különösen nehéz olyan dolgozót, akinek munkája minőségben is kiváló.

Dübörög a munkaerőpiac, legalábbis a számokat tekintve. A minőséggel már vannak gondok. (MTI) Dübörög a munkaerőpiac, legalábbis a számokat tekintve. A minőséggel már vannak gondok. (MTI)