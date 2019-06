Ripityára törhetik Manfred Weber álmait

A hét sztorija: bukott az osztrák kancellár, kizáratnák a Fideszt a Néppártból

Az ibizai videófelvétel által elindított lavina ezen a héten az osztrák kancellárt is elsöpörte, így Ausztriát – az ország történetében először – női kancellár irányítja majd a szeptemberi előrehozott választásokig. A videóbotrány rosszul jött a magyar kormánypártnak is, amelynek amúgy is fel van függesztve a tagsága az Európai Néppárton belül. Ráadásul a héten tovább romlott a helyzete. Videóösszeállítás és kommentár a közelmúlt történéseiről.