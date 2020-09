Rogán Antal esete a koncessziókkal - Nemzeti italboltok vagy balatoni vitorlások lesznek terítéken?

Szerdán jön létre a Nemzeti Koncessziós Iroda (NKI), amelyet Rogán Antal miniszterelnöki kabinetfőnök irányíthat. Az NKI feladatai többek között ezek lesznek:

javaslatot tesz a miniszterelnök kabinetfőnökének egyes kizárólagos állami gazdasági tevékenységek gyakorlása időleges jogának koncessziós szerződés keretében történő átengedésére

közreműködik a koncessziós pályázatokkkal kapcsolatos egyes feladatok ellátásában

javaslatot tehet az állam koncessziós tevékenységét érintő jogszabályok megalkotására.

Több kérdés is felmerül az NKI létrejöttével kapcsolatban. Ezek közül a két legfontosabb:

Miért most érezte szükségesnek a kormány egy újabb állami iroda felállítását a koncessziókkal kapcsolatba?

Milyen állami gazdasági tevékenységet akar átengedni koncessziós szerződés keretében a kormány?

Az időzítés azért utal hirtelen és új elhatározásra, mert legutóbb éppen júniusban írták át eléggé alaposan a koncessziós törvényt, és akkor még nem érezték fontosnak, hogy Rogán Antal alá egy vadiúj koncessziós irodát is betereljenek. Lapunk is megírta, hogy a jövőben kiemelt nemzetgazdasági érdek lesz, hogy ki üzemeltetheti Magyarországon a kaszinókat. Az eddigi törvény úgy szólt, hogy Mager Andrea tárca nélküli miniszter a megbízható szerencsejáték-szervezővel nyilvános pályázat kiírása nélkül is megkötheti a koncessziós szerződést.

A jövőben ebbe már az NKI-nak is lehet beleszólása. Például abba, hogy ki nyithat új kaszinót valahol a Dunántúlon. Szintén júniusban döntötték el ugyanis, hogy a Dunántúlon nem három, hanem négy kaszinó kaphat engedélyt, így a közeljövőben akár egy kaszinó-koncessziós pályázatot is kiírhatna az állam. Ez azonban nem valószínű, hiszen eddig is nyilvános pályázat kiírása nélkül ítélték oda a kaszinókat.

De akkor milyen állami gazdasági tevékenység kiszervezése miatt kellett még bürokratikusabbá tenni a koncessziós eljárásokat. A közelmúltban a trafik-ügyben voltak koncessziós pályázatok, de a dohánykereskedelem területén már mindent kiosztottak, évek óta nincsenek új pályázatok, az Országos Dohányboltellátó Kft. is olajozottan működik, így ez a terület sem indokolja az NKI létét.

Nemzeti italboltok vagy balatoni kikötők?

Régi terve azonban a kormánynak, hogy az alkoholkereskedelem is állami felügyelet alá kerüljön. Legalább 2014 óta évente felröppen a hír, hogy olyan törvénymódosítások kerülnek napirendre, amelyek megalapozhatják a nemzeti italboltok létrehozását. Ennek a tervnek azonban komoly ellenzői is vannak, de emlékezetes, hogy Kósa Lajos fideszes képviselő javaslata néhány nap alatt törvény lett és senki nem szólt ellene egy hangos szót sem, így pikk-pakk megszüntették a termékkizárólagosságot biztosító szerződések rendszerét.

Vélhetően nem kell sokáig bizonytalanságban lennünk, ugyanis Rogán Antal nem szokott sokáig a babérjain ülni és amikor cselekvésbe lendül, annak látványos eredménye szokott lenni a turizmustól a nemzeti konzultációkig. Például Orbán Viktor kabinetfőnöke felügyeli a Magyar Turisztikai Ügynökséget (MTÜ), így azt sem lehet kizárni, hogy ezen a területen várható az NKI akciója.

Augusztusban szerzett 90 százalékos tulajdonrészt az állam a sármelléki repülőteret üzemeltető társaságban, a tulajdonosi jogokat az MTÜ gyakorolja. Semmi nem indokolja, hogy ez a jövőben is így maradjon, tehát akár egy koncessziós eljárásban könnyen új gazdát lehet találni a reptérnek. A Balaton is célpont lehet: szintén az MTÜ vezényli a Balatoni Hajózási Zrt. átalakítását, ahol például a vitorláskikötők üzemeltetési jogát adnák át a bérlőknek, de akár egy koncessziós szerződés sem elképzelhetetlen.