Rossz híreket kapott a magyar kormány Németországból

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

Nagyon nagy baj egyelőre nincs Németországban, de egyes iparágak valóban komoly problémákkal küzdenek, és ez ránk is rossz hatással van.

Mindez rossz hír Magyarország számára is. A magyar gazdaság problémáit nyilván nem lehet csak Németországra fogni, az ugyanakkor tény, hogy a két ország gazdasága ezer szálon kötődik egymáshoz, és Németország hazánk messze legnagyobb kereskedelmi partnere. A német gazdaság krízis és az idei visszafogott várakozások azt jelzik, hogy szinte biztosan nem Németország fogja lendületbe hozni a magyar gazdaságot az idei évben.

Beszédes tény az is, hogy a müncheni Ifo intézet üzleti hangulatindexe tavaly decemberben olyan alacsony volt, amilyenre utoljára a Covid-válság idején volt példa.

De nem csak otthon vannak komoly problémák, hanem a külpiacokon is: a statisztikai hivatal szerint az áruk és szolgáltatások exportja 0,8 százalékkal mérséklődött, részben az elektromos berendezések, a gépek és az autók kivitelének visszaesése miatt.

A válságot jelzi a csődbe ment cégek számának növekedése is – ez a mutató egyes hónapokban már elérte a globális pénzügyi válság idején tapasztalt szintet. A magas energiaárak és a nagy bürokrácia terhet jelentenek a vállalatoknak.

A szakember ezen negatív fejlemények között említette, hogy „a német exportgazdaság egyre nagyobb konkurenciával szembesül a fontos piacokon, nagyok az energiaköltségek, továbbra is magasak a kamatok, de bizonytalanok a gazdasági kilátások is. Ebben a környezetben 2024-ben ismét zsugorodott a német gazdaság.”

A tavalyi évben ismét csökkent a német GDP, és idén is csak kismértékű növekedés várható. Mindez rosszul érinti a magyar gazdaságot is.

