Saját fociválogatottja is kiállt a gyűlölt rezsim ellen

Elindult a 2022-es világbajnokság, az első teljes meccsnapon pedig rögtön be is mutatkozott az iráni válogatott Anglia ellen – a cikkünk írásakor még zajló mérkőzés ugyanakkor a jelenlegi állás szerint minden bizonnyal vereséggel zárul majd.

Ahogy azt laptársunk, a Privátbankár.hu cikkében megírta, Iránban azután szabadultak el az indulatok, és robbant ki a tüntetési hullám az öregedő ajatollah, Ali Hámenei vezette iszlamista rezsim ellen, hogy egy rendőrörsön meghalt a 22 éves Mahsza Amini, akit az iráni iszlamista rezsim erkölcsrendőrsége azért tartóztatott le, mert állítólag helytelenül viselte az előírt fejkendőt, a hidzsábot. Az ország hatósága a kezdetektől fogva brutálisan lép fel a tüntetők ellen, rengeteg halálos áldozatot okozva, azonban a tiltakozások nem csitulnak.

Az iráni válogatott két esetben is együttérzését és támogatását mutatta a tüntetőkkel szemben, egyrészt tegnap Ehszan Haszafi iráni csapatkapitány a sajtótájékoztató elején kijelentette:

Másrészt ma a válogatott tagjai egységesen nem énekelték az ország himnuszát, ezzel is támogatásukat tanúsítva.

Breaking: Iran national football club stand mournfully and refuse to sing national anthem of clerical regime during first match against England at World Cup 2022 in act of protest against Khamenei henchmen’s violence pic.twitter.com/qPmX2hdMKP