Schadl György vádlott felesége százezres illatokkal csalogatja vevőit

November közepén még feltételes módban írtuk meg, hogy Schadl György felesége luxusparfümériát nyithat Budapest belvárosában. Most már nem indokolt a feltételes mód, hanem tény: Schadl György felesége luxusparfümériát nyitott Budapest belvárosában.

Örömmel mutatjuk be Budapest belvárosának legújabb ékkövét: egy exkluzív niche parfümériát, amely az illatok szerelmeseinek igazi fellegvára. Üzletünk a legkülönlegesebb, egyedi és kézműves parfümök világába kalauzol el, ahol minden illat egy történetet mesél el. Válogatott, kis szériában készült parfümjeinket a világ legelismertebb parfümőrjei alkották meg, akik az illatok művészetét tökélyre fejlesztették

– szól a Mimoscent névre keresztelt bolt bemutatkozása.

A luxusparfüméria Budapest belvárosában, a Váci utcáról nyíló Kristóf téren várja a vásárlóit. Saját bevallásuk szerint a boltban megtalálhatók a legnépszerűbb és legdivatosabb illatok, melyeket nők és férfiak egyaránt használhatnak. Meglehetősen borsos az áruk: a kínálatban található olyan brit és török márka, amelyből egy üveg ára meghaladja a százezer forintot.

Schadl-Baranyai Helga új vállalkozásba kezdett

Fotó: Klasszis Média/Vég Márton

A Mimoscent Kft. egyik tulajdonosa Schadl-Baranyai Helga, aki Schadl György felesége. Schadl György pedig a végrehajtók korrupcióval vádolt volt elnöke. A 24.hu összefoglalója szerint a Schadl György és Völner Pál, a Fidesz volt igazságügyi államtitkára elleni fő vádpont lényege szerint Schadl jogtalan előnyként rendszeresen pénzt – 2021 nyaráig legalább 83 millió forintot – adott át Völner Pálnak, aki ezért a pozíciójából eredő befolyását Schadl érdekeinek megfelelően gyakorolta. Az ügyészség szerint a végrehajtók elnöke hét társával előzetesen megállapodott abban, hogy eléri, önálló bírósági végrehajtói kinevezést kapjanak, amiért cserébe a végrehajtói irodájuk működéséből őket illető osztalékot részben vagy egészében visszakérte tőlük. Ezt hét végrehajtóból hat be is ismerte, őket már jogerősen is elítélték.

A vádhatóság szerint Schadl több mint 924 millió forint illegális jövedelemre tett szert a közbenjárására kinevezett végrehajtóktól. Schadl 2021 novembere és 2023 novembere közt letartóztatásban volt, majd a börtönből házi őrizetbe került. Idén februárban pedig a bíróság enyhítette Schadl házi őrizetének szabályait: így hetente kétszer több órán át bevásárolhat, szakmai továbbképzésen vehet részt, orvosi vizsgálatokra is járhat. Feltehetően ebbe a cégalapítás is belefért.

Kapcsolódó cikk Schadl György felesége luxusparfümériát nyithat a belvárosban Az utóbbi évek egyik legnagyobb korrupciós botrányának szereplői nem tipikusan úgy viselkednek, mint akik rettegnek a várható ítélettől.

Mint azt korábban lapunk is megírta, Schadl-Baranyai Helga az ügy XVII. rendű vádlottja. Az ügyészség pénzmosással vádolja, amiért engedve férje kérésének egy széfben helyezett el több mint 100 millió forint értékű ékszert. A Mimoscent Kft.-t idén augusztus 12-én jegyezték be, központja a Schadl házaspár többi cégének is bázisul szolgáló Városmajor utca, de van telephelye a már említett belvárosi Kristóf téren. Főtevékenysége az illatszer-kiskereskedelem, de foglalkoznak még:

illatszer nagykereskedelemmel,

óra-, ékszer-kiskereskedelemmel,

és csomagküldő, internetes kiskereskedelemmel.

Schadl-Baranyai Helga nem egyedül vágott bele a parfümériába, hanem Bihari Zsófia lett a társa. Őt jól ismeri, hiszen szintén végrehajtó, saját végrehajtói irodát is üzemeltet, de tulajdonos Schadl-Baranyai Helga végrehajtó irodájában is. A Schadl-Baranyai és társa iroda működik, tavaly 349 millió forintos forgalom mellett 87,7 milliós profittal zártak.