Senki sem mondja el a kormányból, milyen szigorítások lesznek jövő keddtől

Már csak négy nap maradt szeptember elsejéig, amikortól "majdnem satuba" rakja az országot a kormány a fokozódó járványhelyzet miatt, de eddig semmilyen hivatalos tájékoztatást nem adtak a szabályváltozásokról. Mindössze annyit lehet tudni a miniszterelnök, valamint a Kormányinfót vezető minisztere nyilatkozataiból, hogy az ősz kezdetével megnehezül a határátkelés, ezzel összefüggésben pedig azt, hogy "senki ne tervezzen nyaralást, főleg ne a déli irányba".

Gulyás Gergely és Orbán Viktor egy korábbi alkalommal Gulyás Gergely és Orbán Viktor egy korábbi alkalommal

Egyértelmű tehát, hogy a kormány komoly szigorításra készül, ami magyarázható a fertőzésszám megugrásával. A környező országokban - például Romániában - tényleg nagy bajok vannak, ezres nagyságrendben emelkedik naponta a fertőzöttek száma, és a koronavírusra visszavezethető halálozások száma is megugrott.

Közben itthon is szemmel láthatóan romlik a helyzet: míg a nyár közepén 8-10 fertőzéses esetszámról jelentett az operatív törzs, most már 70-90 friss esetnél járunk naponta. Márpedig szakértők szerint amíg a napi esetszám 10-20 fővel emelkedik, addig kezelhető a helyzet, de ha felgyorsul a vírus terjedése, akkor már szükség van intézkedésekre.

Ezt harangozta be a legutóbbi Kormányinfón Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki múlt héten bejelentette, szeptembertől új szabályok lépnek hatályba. Ezek elsősorban azt célozzák, hogy megakadályozzák a vírus behozatalát külföldről (ez jelenti ugyanis a nagyobb kockázatot), ezért a korlátozások az országhatár átlépésére vonatkoznak majd. Az üzleti, munkavállalási célú utakat ezek az intézkedések nem érintik, csak a nyaralásokat - erősítette meg a tájékoztatón munkatársunk kérdésére a miniszter.

Erre erősített rá utóbb Orbán Viktor kormányfő, aki már arra hívta fel a figyelmet, hogy lehetőleg senki ne tervezzen nyaralást szeptember után, főleg ne déli irányba, mert szinte satuba helyezik az országot. A nyilatkozatokból az is kiderült, hogy augusztus utolsó hetében születnek meg az idevágó szabályok, melyekről szintén ezen a héten kap tájékoztatást a lakosság.

Mindezek után kiderült, hogy már nem csak a külföld jelent rizikót: egy múlt szombati Veszprém megyei rendezvény, illetve más okok miatt kormánytagok, illetve kormányzati adminisztrációban dolgozók is karanténba kerültek (köztük Gulyás Gergely és Varga Judit igazságügyi miniszter). Márpedig az egyik vírusgazda, Hollik István volt kormányszóvivő saját bevallása szerint nem járt külföldön (arról nem tudni, hogy érintkezett-e olyan személlyel, aki viszont járt).

Ez új helyzetet teremtett. A kormány alapesetben szerdán ülésezik, csütörtökön pedig a Kormányinfó keretében adnak tájékoztatást az előző nap született döntésekről (illetve a Magyar Nemzetben szivárogtatnak ki részleteket), de ezek most elmaradtak. Pedig már csak napok vannak vissza szeptemberig. Tegnapi bejelentés szerint amennyiben Gulyás Gergely második tesztje is negatív lesz a karantén alatt (az első értelemszerűen az volt), akkor pénteken, azaz ma sor kerül a Kormányinfóra. A kormányülést is ma tartják.

A tájékoztatás hivatalos fóruma, a Kormányinfó tehát minimum csúszik a szokásos időpontjához képest, illetve a miniszterelnöki rádióinterjúból tudhatott meg többet a lakosság, mint amiről múlt héten, üzenetértékűen értesült. Ma reggel ugyanis a Kossuth Rádióban nem szólalt meg Orbán Viktor.

Jól jönne 1,5 millió forint? A Bank360.hu és az Mfor kalkulátora alapján az alábbi törlesztőrészletekre számíthatsz, ha másfél millió forintra van szükséged: A Raiffeisen Bank személyi kölcsöne 30 221 forintos törlesztőrészlet mellett lehet a tiéd 60 hónapos futamidővel. A THM-plafon miatt ezt az összeget 2021. januártól kell fizetni, év végéig 28 410 forint a havi törlesztőrészlet. Az Erste Banknál az induló törlesztőrészlet 28 721 Ft, majd 2021. januártól 32 292 forint, míg a Cetelemnél 28 721 forint a kezdő törlesztőrészlet, később pedig 32 623 forint. Másfajta kölcsönt keresel? Ez a kalkulátor segíthet megtalálni azt a hitelt, amit keresel.

Hozzá kell tenni, hogy ezekre az interjúkra alapesetben kéthetente kerül sor. Ám tavasszal, a járvány első hulláma idején heti rendszerességgel adott interjút a miniszterelnök. Nyáron aztán visszaálltak a kétheti rendszerességre, de a jelenlegi helyzet indokolttá tette volna, hogy a múlt hét után most is megszólaljon. Az interjú elmaradásának oka minden bizonnyal az, hogy az ütemtervtől eltérően a kormány csak ma, pénteken tud dönteni a szeptemberi szabályváltozásokról.

Mindenesetre tény, hogy augusztus 28-án reggel az ország még semmit nem tud arról, hogyan változnak az utazási (és egyéb) szabályok szeptember elsejével.