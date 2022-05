Sokan leszerelhetnek a Honvédkórházban?

Átkerül az egészségügyért is felelős Belügyminisztériumhoz a Honvédkórház irányítása – derül ki a miniszterek feladatait felsoroló salátatörvényből. A jogszabály szerint 2023. január elsejével kiválással jön létre egy új egészségügyi szolgáltató, amely jogutódként ellátja a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ nem katonai feladatait - írja az rtl.hu.

Éppen akkor döntöttek úgy, hogy kiszervezik a honvédség nagyjából 15-20 százalékát kitevő részleget, amikor hivatalosan háborús veszélyhelyzet van Magyarországon

– mutatott rá Dr. Nagy Marcell, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) titkára, aki szerint még akkor is figyelemreméltó a veszteség, ha a kórházban dolgozók jó része honvédelmi állományban lévő civil alkalmazott.

Immár a Honvédelmi Minisztérium alá tartozik. Fotó: MTI Immár a Honvédelmi Minisztérium alá tartozik. Fotó: MTI

A törvénymódosítás kimondja, hogy ha valaki az átszervezés miatt más jogviszonyba kerülne – például civil orvos lenne a továbbiakban és nem katona –, akkor nem kereshet kevesebbet, mint korábban. A portál forrásai szerint a döntés nyugtalanságot okozott az állományon belül, a legtöbben arra számítanak ugyanis, hogy a következő hónapokban, az átszervezés életbe lépéséig szinte semmilyen tájékoztatást nem kapnak majd arról, milyen feltételek mellett folytathatják a munkát.

Az sem egyértelmű egyelőre, hogy a háromezres létszámból hány embert érint majd az átszervezés.A kórházban attól is tartanak, hogy sérülnek majd a katona-egészségügyi készségek is.

Dr. Nagy Marcell szerint létre lehet hozni olyan szervezeti megoldást, amelynek következtében a katonák továbbra is ugyanúgy végzik a munkájukat, mint korábban, csak ebből kifelejtik azt, hogy mit szeretnének maguk az orvosok. Könnyen lehet ugyanis, hogy az egészségügyisek egy része ebben a helyzetben inkább úgy dönt: leszerel.

Soós Adrianna, a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke szerint az eddigiekhez hasonlóan továbbra is közös, katonai-civil felügyelet alatt áll majd a Honvédkórház, csak az irányítás kerül a Belügyminisztériumhoz. Erre utal az is, hogy a jogszabály szerint az új egészségügyi szolgáltató létrehozásáról Pintér Sándor egészségügyért is felelős belügyminiszter, valamint Szalay-Bobrovniczky Kristóf, a honvédelemért felelős miniszter közösen gondoskodik.

„Egyelőre azonban még nem tudni semmi biztosat, így azt sem, hogy miként változik a dolgozók jogi státusza” – mondta a szakszervezeti vezető az rtl.hu-nak.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy nemcsak a Honvédkórház, hanem az oktató klinikák státusza is változik, ezek a Csák János vezette, felsőoktatásért is felelős Kulturális és Innovációs Minisztériumhoz kerülnek. A szakképzés és a képzés ugyanakkor a Belügyminiszter alá tartozik majd.