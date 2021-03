Sose vittek még egy napon belül ennyi embert kórházba koronával itthon

A hagyományoknak egyáltalán nem megfelelően rekordközeli koronavírus-adatokat közöltek hétfő reggel. A hétkezdet eddig rendre kevesebb új, azonosított fertőzöttet szokott hozni, mert hétvégenként jellemzően kevesebbet is tesztelnek. Most viszont 9046 új azonosított fertőzöttet jelentettek, ami a harmadik hullámban a hétközi adatok súlycsoportjában van. Mindezt 31 564 elvégzett teszt alapján állapították meg, ami nem különösebben sok. A pozitivitási ráta így most 28,7 százalékos. Ezek alapján nem mondhatjuk, hogy elértük volna a platót, sőt, ha már a hétvége is ilyen számokat hoz, akkor még mindig a harmadik hullám romló szakaszában tartunk.

A mai adattal együtt a járvány kezdete óta összesen 580 642 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 189 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 18 451 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 373 666 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 188 525 főre emelkedett.

Az elmúlt hétvégén több mint ezren kerültek kórházba, 11 276 koronavírusos beteget ápolnak kórházban. Egy nap alatt 624-en kerültek kórházba, ez rekord. Közülük 1340-en vannak lélegeztetőgépen, 67-tel többen, mint a megelőző nap, ez is elég erős növekedés.

A magyar lakosság átoltottsága közben elérte a 16 százalékot. Már 1 589 601 fő a beoltottak száma, ebből 479 389 fő már a második oltását is megkapta. A járvány harmadik hullámának meredeken felszálló ágában vagyunk, a brit vírusmutáns nagyon gyorsan terjed, jelentősen nő az aktív fertőzöttek és a kórházi betegek száma, ezért a kormány mától újabb egy héttel meghosszabbította a jelenlegi korlátozásokat.

A veszélyeztetettségük miatt továbbra is a regisztrált idősek oltása van elől a sorban. Vasárnap este újabb Szputnyik vakcina szállítmány érkezett, ezzel a szükséges hatósági vizsgálatok után kezdődhet meg az oltás.